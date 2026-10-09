Fosta concurenta Survivor 2026 și-a făcut apariția cu burtica de gravidă la party. Cine este tatăl copilului?

Fosta concurenta Survivor 2026 și-a făcut apariția cu burtica de gravidă la party. Cine este tatăl copilului?
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O fostă concurentă de la Survivor 2026 a atras toate privirile la un eveniment organizat de Antena 1, unde și-a făcut apariția cu burtica de gravidă la vedere. Este vorba despre Patrice Cărăușan, cunoscută de telespectatori drept una dintre „Războinicele” competiției. După experiența trăită în Republica Dominicană, viața tinerei a luat o turnură neașteptată, iar ultimele luni au fost marcate de schimbări importante pe plan personal. De la vestea că va deveni mamă până la căsătorie, fosta concurentă traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa.

Prezența lui Patrice la petrecerea organizată de postul de televiziune a atras atenția, mai ales că tânăra se pregătește pentru un nou rol, cel de mamă. Dacă în urmă cu ceva timp era văzută pe traseele dificile din jungla dominicană, acum aceasta se bucură de o etapă cu totul diferită, în care familia și planurile de viitor ocupă un loc important.

Cine este tatăl copilului?

Bărbatul alături de care fosta concurentă de la Survivor 2026 urmează să își întemeieze familia este Alin Bărică, iubitul său și actualul soț. Acesta activează în domeniul fitnessului, fiind antrenor personal, și împărtășește cu Patrice un capitol important al vieții lor: venirea pe lume a primului copil.

Patrice la eveniment/foto: social media

Povestea celor doi a continuat după ce Patrice s-a întors din Republica Dominicană, iar relația lor a evoluat rapid. La scurt timp după încheierea aventurii sale televizate, tânăra a aflat că este însărcinată, vestea aducând o schimbare majoră în planurile cuplului.

Și Alin Bărică și-ar fi dorit să participe la Survivor în acest an. Antrenorul de fitness s-a înscris la preselecțiile pentru competiție, însă nu a reușit să ajungă printre concurenții selectați. Chiar dacă nu a avut ocazia să își testeze limitele în Republica Dominicană, acesta are acum parte de o experiență cu totul specială în viața personală, urmând să devină tată.

Patrice și Alin

Venirea pe lume a unui copil nu este singura schimbare importantă din viața celor doi. Patrice Cărăușan și Alin Bărică au decis să își oficializeze relația și au devenit soț și soție pe 2 septembrie. Cei doi au ales să facă pasul cel mare printr-o ceremonie civilă, la care au participat persoane apropiate.

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