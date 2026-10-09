De la scandalurile amoroase din Love Island la o familie adevărată! Vedeta care a anunțat că așteaptă primul copil

Bucurie uriașă pentru Georgia Steel, una dintre cele mai cunoscute foste concurente ale emisiunii Love Island! Vedeta de televiziune, în vârstă de 28 de ani, a anunțat că este însărcinată cu primul său copil, tatăl fiind logodnicul ei, fotbalistul Harry Clarke, legitimat la Preston North End. Cei doi au ales să împărtășească vestea într-un mod romantic, printr-un videoclip publicat pe Instagram, în care dansează pe o plajă, iar Georgia își mângâie burtica de gravidă. Anunțul vine la doar câteva luni după ce cuplul și-a făcut publică logodna, în urma unei cereri în căsătorie spectaculoase, organizate tot pe malul mării.

Georgia Steel și Harry Clarke vor deveni părinți pentru prima dată

Georgia Steel și logodnicul ei, fotbalistul Harry Clarke, au anunțat că așteaptă primul lor copil, iar vestea a fost făcută publică pe Instagram. În imaginile postate pe rețeaua de socializare, cei doi apar dansând pe o plajă, într-un decor romantic, în timp ce fosta concurentă Love Island își ține mâinile pe burtica de gravidă.

Pentru a marca momentul special, Georgia și Harry au ales un mesaj scurt, dar plin de semnificație, prin care și-au exprimat fericirea pentru noua etapă din viața lor.

„Visele chiar devin realitate”, au scris cei doi pe rețeaua de socializare.

Anunțul marchează un nou capitol în povestea lor de dragoste, mai ales că vestea sarcinii vine la numai câteva luni după ce fotbalistul a cerut-o în căsătorie pe vedeta de televiziune.

Povestea lor de dragoste a început în 2024

Georgia Steel și Harry Clarke au fost asociați pentru prima dată în septembrie 2024, când au început să apară informații despre o posibilă relație între fosta concurentă Love Island și fotbalistul englez. Cei doi au preferat inițial să își păstreze povestea de dragoste departe de atenția publicului, însă în primăvara anului 2025 au decis să confirme oficial relația prin intermediul Instagramului.

De atunci, legătura lor a devenit tot mai serioasă, iar în luna mai 2026 au făcut următorul pas important, anunțând că s-au logodit. Momentul cererii în căsătorie a fost unul deosebit de romantic, fiind surprins într-un videoclip în care Harry Clarke îngenunchează în fața iubitei sale pe o plajă, în timpul apusului.

Imaginile au fost însoțite de o declarație de dragoste făcută de Georgia Steel, care nu și-a ascuns emoțiile după ce a acceptat să devină soția fotbalistului.

„De un milion de ori da! În această viață și în următoarea. Încă nu-mi vine să cred că vom avea parte de o eternitate împreună. Ești tot ceea ce am visat și chiar mai mult, ești omul meu”, a scris vedeta pe Instagram.

La numai cinci luni de la logodnă, cei doi au acum un nou motiv de sărbătoare, după ce au dezvăluit că familia lor se va mări.

Cine este Georgia Steel, vedeta care s-a făcut remarcată la Love Island

Georgia Steel, în vârstă de 28 de ani, a devenit cunoscută publicului britanic în 2018, când a participat la cel de-al patrulea sezon al emisiunii Love Island, difuzată de postul ITV2. Participarea la celebrul reality-show i-a adus notorietate și a transformat-o într-una dintre personalitățile urmărite de fanii emisiunilor de divertisment din Marea Britanie.

În 2024, Georgia a revenit în atenția publicului odată cu participarea la Love Island: All Stars, formatul care a reunit foști concurenți ai emisiunii. În timpul competiției, vedeta a format un cuplu cu Toby Aromolaran, însă relația lor nu a rezistat prea mult după încheierea filmărilor.

Cei doi s-au despărțit la numai o lună după finalul emisiunii, iar Georgia și-a continuat ulterior viața sentimentală departe de relația care o adusese din nou în centrul atenției. Câteva luni mai târziu, numele ei a început să fie asociat cu Harry Clarke, bărbatul alături de care urmează acum să întemeieze o familie.

Cine este Harry Clarke, fotbalistul cu care Georgia Steel va avea un copil

Harry Clarke este fotbalist profesionist și evoluează pentru Preston North End, echipă din fotbalul englez. În august 2026, acesta s-a alăturat clubului Preston, după despărțirea de Ipswich Town, formație care evolua în Premier League.

În timp ce Clarke își continuă cariera sportivă, viața sa personală traversează o perioadă plină de schimbări importante, după logodna cu Georgia Steel și anunțul că va deveni tată pentru prima dată. Pentru cei doi, anul 2026 se dovedește unul deosebit de important, fiind marcat de două evenimente majore: cererea în căsătorie din luna mai și vestea sarcinii, făcută publică în octombrie.

Deocamdată, Georgia Steel și Harry Clarke nu au anunțat sexul copilului și nici data estimată a nașterii, preferând să împărtășească doar bucuria momentului prin imaginile romantice filmate pe plajă.

Povestea lor de dragoste intră astfel într-o nouă etapă, iar fosta vedetă Love Island se pregătește să devină mamă pentru prima dată, alături de bărbatul pe care l-a descris drept persoana la care a visat întotdeauna.

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