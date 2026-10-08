Surpriză de proporții în familia unui cântăreț care a înnebunit milioane de fane! Sora lui așteaptă al doilea copil

Surpriză de proporții în familia unui cântăreț care a înnebunit milioane de fane! Sora lui așteaptă al doilea copil
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Sora lui Harry Styles este gravidă, sursa-colaj CANCAN.RO
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Familia lui Harry Styles se mărește din nou, iar vestea a fost dată chiar de sora mai mare a celebrului cântăreț. Gemma Styles, în vârstă de 35 de ani, a anunțat că este însărcinată cu al doilea copil, pe care îl așteaptă împreună cu soțul ei, Michal Mlynowski. Cei doi mai au o fetiță, venită pe lume în februarie 2024, iar Harry Styles, în vârstă de 32 de ani, se pregătește să devină unchi pentru a doua oară.

 Sora lui Harry Styles este însărcinată cu al doilea copil. Cum a făcut marele anunț

Gemma Styles a ales să împărtășească vestea cu urmăritorii săi de pe Instagram, unde a publicat o fotografie realizată în oglindă, în care își arată burtica de gravidă. Anunțul a fost însoțit de un mesaj scurt și jucăuș, prin care a făcut referire la faptul că familia se pregătește să primească încă un copil.

„Pregătiți-vă pentru al doilea jucător”, a scris Gemma în dreptul fotografiei, folosind expresia englezească „Ready player two”.

Viitorul bebeluș va fi al doilea copil al cuplului format din Gemma Styles și Michal Mlynowski. Deocamdată, sora artistului nu a dezvăluit sexul copilului și nici data la care urmează să nască.

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Gemma și Harry Styles, sursa-captură social media Gemma Styles

 Gemma Styles a devenit mamă pentru prima dată în februarie 2024

Gemma și soțul ei și-au întâmpinat primul copil, o fetiță, în februarie 2024. La vremea respectivă, sora lui Harry Styles a făcut anunțul tot pe Instagram, publicând o fotografie în care apărea alături de partenerul său și de bebeluș, în timpul unei plimbări, dar și o imagine surprinsă în spital, în care își ținea fiica în brațe.

„Salutări din concediul de maternitate! Mi-am luat o perioadă liberă pentru a mă asigura că fetița noastră vine pe lume în siguranță. Este adorată de întreaga familie”, a transmis Gemma.

În același mesaj, aceasta a avut și câteva cuvinte pentru persoanele care trec prin momente dificile atunci când vine vorba despre sarcină sau despre dorința de a avea copii.

„Știu că această veste poate fi dificilă pentru multe persoane și vă trimit multă dragoste”, a adăugat ea.

Harry Styles, lăudat de propria soră. Ce fel de unchi este celebrul cântăreț

La scurt timp după nașterea fetiței, Gemma Styles a fost invitată în emisiunea britanică „Lorraine”, unde a vorbit și despre relația dintre fratele ei și noul membru al familiei.

Prezentatoarea Lorraine Kelly a întrebat-o dacă interpretul piesei „Watermelon Sugar” este cel mai bun unchi din lume, iar Gemma nu a stat deloc pe gânduri.

„Bineînțeles”, a răspuns aceasta, confirmând că Harry Styles se implică în viața nepoatei sale.

În timpul aceleiași discuții, Lorraine Kelly a remarcat faptul că familia Styles a reușit să își păstreze o viață relativ obișnuită, în ciuda celebrității uriașe a fostului membru One Direction și a popularității de care se bucură Gemma pe rețelele sociale.

„Nouă ne place să credem că suntem normali. Sunt sigură că alții nu ar fi de acord”, a glumit sora cântărețului.

Povestea de dragoste dintre Gemma Styles și Michal Mlynowski

Gemma Styles și Michal Mlynowski formează un cuplu de mai bine de un deceniu, relația lor fiind cunoscută încă din 2015. Soțul acesteia lucrează ca analist de afaceri, iar cei doi au împreună o poveste care îl implică, într-un mod amuzant, chiar pe Harry Styles.

Una dintre primele lor întâlniri a fost la un concert One Direction, unde Michal a mers să îl vadă pe viitorul său cumnat cântând pe scenă.

Acum, familia se pregătește pentru o nouă etapă, odată cu venirea pe lume a celui de-al doilea copil. Pentru Harry Styles, vestea înseamnă că va avea încă un nepot sau o nepoată, după ce sora sa l-a descris deja drept un unchi extraordinar pentru prima fetiță a familiei.

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