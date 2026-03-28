Mama criminalului de 13 ani din Cenei, agresată de bunicul lui Mario Berinde! Oamenii legii au intervenit de urgență

Judecătoria Timișoara a dispus plasarea sub control judiciar a unui bărbat în vârstă de 66 de ani, bunicul lui Mario Berinde, după ce acesta ar fi atacat-o pe mama unuia dintre tinerii implicați în crimă. Iată despre ce este vorba!

În urmă cu două luni, pe 19 ianuarie, în localitatea Cenei din județul Timiș era ucis adolescentul de 15 ani, Mario Berinde. Tânărul a fost omorât de doi minori (unul de 13 și celălalt de 15 ani), prin lovituri repetate.

Ce a făcut bunicul minorului de 15 ani

Incidentul are legătură cu tragedia produsă în seara de 19 ianuarie 2026, când un minor de 15 ani și un altul de 13 ani, având un plan pregătit cu aproximativ o lună înainte, au ucis un coleg de aceeași vârstă. Măsura, valabilă 60 de zile, include și monitorizare electronică, iar decizia survine după ce polițiștii din cadrul Secției 2 Rurale Săcălaz au fost sesizați pe 20 martie 2026 cu privire la incidentul care a avut loc pe strada Teilor din comuna Cenei.

Conform informațiilor furnizate de autorități, femeia de 39 de ani a reclamat că, în timp ce se deplasa pe stradă, a fost lovită cu palma în zona feței de bărbatul de 66 de ani. Imediat după administrarea probatoriului, acesta a fost reținut pentru 24 de ore sub acuzația de lovire sau alte violențe, iar ulterior magistrații au decis controlul judiciar cu monitorizare electronică. Dosarul cauzei, împreună cu rechizitoriul, a fost transmis Tribunalului Timiș pentru soluționare.

În cazul băiatului de 13 ani, procurorul de caz a dispus clasarea cauzei pentru infracțiunile de omor calificat, având în vedere că acesta este minor. Totuși, Tribunalul Timiș a decis instituirea plasamentului în regim de urgență pentru același minor, care a fost trimis la Complexul de Servicii Sociale pentru Intervenții în Regim de Urgență în Domeniul Protecției Copilului, Serviciul de Primire în Regim de Urgență.

Minorul de 13 ani, considerat autorul principal și cel care a aplicat loviturile cele mai grave, nu poate fi tras la răspundere penală. Conform articolului 113, alineatul 1 din Codul Penal, persoanele care nu au împlinit 14 ani nu răspund penal, legislația presupunând că nu au discernământul necesar pentru a fi considerate responsabile penal.

