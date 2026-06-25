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Ce se întâmplă în aceste momente cu tatăl lui Mario Berinde. Decizia de ultimă oră a magistraților

De: Andreea Stăncescu 25/06/2026 | 20:16
Ce se întâmplă în aceste momente cu tatăl lui Mario Berinde. Decizia de ultimă oră a magistraților
Tatăl lui Mario Berinde a fost eliberat din închisoare
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Tatăl lui Mario Berinde a fost eliberat recent din Penitenciarul Popa Șapcă și urmează să ajungă în fața instanței, unde se judecă dosarul unde fiul său în vârstă de 15 ani a fost ucis cu sânge rece. Prezența sa la Tribunalul Timiș este așteptată la unul dintre următoarele termene, pentru a se face dreptate privind moartea adolescentului.

La Tribunalul Timiș a avut loc un nou termen de judecată într-o cauză separată de cea a crimei, în care sunt implicați părinții minorului de 13 ani considerat principalul autor al omorului. În același dosar este judecat și bunicul matern al lui Mario Berinde, acuzat că ar fi agresat-o pe mama copilului implicat în crimă.

Sursă foto: social media

Tatăl lui Mario Berinde va participa la proces

Potrivit informațiilor apărute, la una dintre următoarele ședințe ar putea fi prezent și tatăl lui Mario Berinde, care a fost eliberat recent din Penitenciarul Popa Șapcă. Revenirea sa în comunitate are loc într-un moment în care familia victimei încearcă să obțină dreptate și să depășească una dintre cele mai dureroase perioade din viața sa.

Procesul aflat acum pe rol are la bază un incident produs în luna martie 2026. Mama minorului de 13 ani a reclamat la Poliție că ar fi fost agresată de bunicul lui Mario Berinde, în urma unei confruntări care ar fi avut loc pe o stradă din localitatea Cenei. În urma cercetărilor, bărbatul în vârstă de 66 de ani a fost inițial reținut, ulterior plasat sub control judiciar, iar apoi trimis în judecată pentru lovire sau alte violențe.

Anchetatorii au stabilit că trei minori, cu vârste de 13 și 15 ani, ar fi pregătit fapta cu mai mult timp înainte. După comiterea crimei, aceștia au ascuns trupul victimei în grădina locuinței unuia dintre suspecți, încercând să ascundă urmele.

Cei doi adolescenți de 15 ani implicați sunt cercetați penal și se află în arest preventiv, în timp ce minorul de 13 ani, care nu răspunde penal conform legislației în vigoare, a fost internat într-o instituție specializată. Tragedia a aprins dezbaterea privind răspunderea penală a minorilor, iar numeroase persoane publice și cetățeni au cerut modificarea legislației pentru cazurile de o asemenea gravitate.

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