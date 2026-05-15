Ce a pățit Anca Serea în trafic! Vedeta a povestit totul: „Nu este absolut deloc normal”

Discuțiile despre comportamentul din trafic și respectul față de spațiul public au fost reaprinse în mediul online după ce Anca Serea a povestit o experiență care a deranjat-o profund. Vedeta a atras atenția asupra unui gest întâlnit frecvent în trafic și care, în opinia ei, reflectă lipsa de educație și nepăsarea față de cei din jur. Reacțiile nu au întârziat să apară, iar internetul s-a împărțit rapid între cei care i-au dat dreptate și cei care au considerat că situația a fost exagerată.

Mesajul publicat pe Instagram a devenit rapid viral, iar sute de urmăritori au reacționat la subiect. Mulți au apreciat faptul că vedeta a adus în discuție un obicei pe care îl consideră deranjant și lipsit de respect. În comentarii, mai multe persoane au susținut că astfel de gesturi sunt frecvente nu doar în trafic, ci și pe străzi, în parcuri sau în alte spații publice, unde mucurile de țigară sunt aruncate la întâmplare.

Ce a pățit Anca Serea în trafic

Totul a pornit de la o întâmplare petrecută într-una dintre cele mai circulate zone ale Capitalei. În timp ce se afla oprită la semafor, pe Calea Victoriei, Anca Serea a observat comportamentul unei șoferițe aflate într-o mașină din apropiere. Potrivit vedetei, femeia fuma și scutura în mod repetat scrumul pe geam, fără să țină cont de cei din jur sau de spațiul public. Imaginea i-a provocat o stare puternică de disconfort și a determinat-o să vorbească public despre ceea ce consideră a fi o problemă de civilizație.

„Știți ce mi s-a întâmplat mie astăzi? Și mi-a dat o stare atât de proastă. Am stat la semafor și mă uitam, e o vorbă la noi în Moldova: ca boul la poarta nouă. Așa mă uitam și eu. O ditamai domnișoara aranjată, frumușică, botoxată toată, cu niște unghiuțe scoase pe geam, fuma tacticos și am crezut că mă umplu de nervi, a scrumat pe geam încontinuu. Cât am stat la semafor și am stat pe Calea Victoriei, ea fuma și scotea țigara pe geam. Pe lângă faptul că nu este absolut deloc normal să fumezi într-un spațiu public și sunt împotriva fumatului oriunde ne-am afla, e normal să scoți țigara să scrumezi pe geam? Voi tot așa procedați?”, a transmis Anca Serea pe Instagram.

De asemenea, numeroși internauți au făcut comparații cu regulile stricte aplicate în alte state europene. Unii au amintit că în țări precum Germania sau Franța există amenzi consistente pentru aruncarea mucurilor pe jos, iar în anumite zone publice fumatul este interzis complet. Susținătorii Ancăi Serea au subliniat că problema nu ține doar de fumat, ci mai ales de bunul-simț și de responsabilitatea față de comunitate.

„Bună, când merg în parc trebuie să iau scrumiera după mine? Sau cum trebuie procedat?”, „Lucru mai aberant decât ăsta nu am auzit. Eu zic că este cam multă plictiseală și vă vin idei existențiale. Nu m-aș fi gândit vreodată la așa idei”, Există scrumiere portabile. Eu când fumam le luam cu mine. În Germania se dau amenzi usturătoare pentru cei care aruncă mucurile pe jos, iar în parcuri cu copii mai ales, nu ai voie să fumezi în perimetrul parcului, la fel primești amendă. Deci ca și concluzie bunul simț se instaurează cu forța. Sănătate multă și răbdare pentru o lume mai civilizată”, au transmis internauții.

Pe de altă parte, nu au lipsit nici criticile. O parte dintre utilizatori au considerat că reacția vedetei a fost disproporționată și că astfel de situații nu ar trebui transformate într-un subiect intens dezbătut online. Unii au ironizat poziția exprimată de aceasta și au susținut că persoanele fumătoare nu au întotdeauna acces imediat la scrumiere sau spații special amenajate. Alții au spus că există probleme mult mai grave în societate și că atenția acordată unui astfel de incident este exagerată.

