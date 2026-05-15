Ochelarii care spun cine ești: cum se schimbă alegerea ramelor în 2026

În retail, diferența dintre un produs cumpărat rapid și o alegere bine cântărită constă, tot mai adesea în experiență. În optică, vorbim despre o schimbare ce devine vizibilă prin modul în care consumatorii se raportează la ochelarii preferați, pentru că acesta este un accesoriu purtat zilnic, cu impact asupra imaginii personale.

Ochelarii sunt una dintre puținele piese care rămân constant vizibile, în contexte profesionale, sociale sau personale. În acest context, OPTIblu Designer Selection din Băneasa Shopping City propune o abordare diferită față de retailul optic clasic. Noul concept este construit ca o experiență de selecție completă, care include consultanță și ghidare personalizată, adaptată clienților interesați de eyewear premium și de mărci de designeri.

Primul concept luxury implementat de Luxottica în România aduce un alt mod de a înțelege conceptul de eyewear: este văzut ca piesă de design.

Diferența începe chiar de la selecție. În locul unui volum mare de opțiuni, conceptul Designer Selection funcționează pe baza unui „edit” atent de branduri și colecții relevante, din zona premium și luxury. Nume precum Prada, Burberry sau Persol sunt prezente ca repere de stil, fiecare cu un limbaj vizual distinct.

Această selecție devine punctul de plecare pentru un proces de descoperire a variantei potrivite. Pentru că, în realitate, alegerea unei perechi de ochelari depinde de mult mai mult decât forma chipului. Trebuie avute în vedere ritmul zilnic, mediul profesional, preferințele vestimentare și de nivelul de confort pe care îl cauți.

Astfel, consultanța personalizată oferită în magazinul OPTIblu Designer Selection din Băneasa Shopping City devine o parte importantă a experienței. Alegerea nu se mai rezumă la probarea rapidă a mai multor modele, ci este ghidată prin dialog, observație și recomandări adaptate fiecărui client. Rezultatul este o decizie mai clară, mai sigură și mai bine conectată la stilul personal.

Aceeași direcție este susținută și de designul magazinului. Spațiul este gândit pentru explorare și pentru descoperirea perechii potrivite, fie că vorbim despre ochelari de vedere sau de soare. Fiecare zonă și fiecare expunere contribuie la o experiență relaxată, în care clientul are timp să compare, să înțeleagă opțiunile și să aleagă informat.

Optical Investment Group (OIG) este cel mai mare retailer de optică din România, cu peste 600 de angajați cu 98 de magazine sub brandurile OPTIblu, Optiplaza și O51 – o rețea extinsă dedicată vederii sănătoase, stilului personal și inovației în îngrijirea ochilor.

Din 2025, este parte din grupul EssilorLuxottica, liderul global în domeniul opticii și al ochelarilor premium.

Articol susținut de Optical Investment Group.