Ultima apariție a lui Adrian Sînă alături de soția sa, înainte de zvonul divorțului. Anca Serea: „Ușor, ușor încep să mă obișnuiesc cu acest gând”

Anca Serea și Adi Sînă formează un cuplu de 16 ani, iar soț și soție au devenit în 2015 au devenit soț și soție. Sunt una dintre cele mai apreciate familii din showbiz, având nu mai puțin de șase copii (patru ai lor și doi ai Ancăi din prima căsnicie). Nu o dată au existat zvonuri în mediul online că între ei ar exista probleme și că ar fi la un pas de divorț, mai ales că artistul are o viață agitată și este mereu pe drumuri. Ba mai mult decât atât, de curând aceste zvonuri s-au intensificat în urma faptului că Anca l-a scos de la follow de pe instagram pe soțul ei, iar la scurt timp i-a dat înapoi follow. CANCAN.RO i-a surprins la un eveniment dedicat modei și designerilor români, iar fosta prezentatoare a defilat pe podium alături de fiica ei cea mică, Leah. În public se afla și Adi Sînă care era tare mândru de fetele lui. Prezentarea de modă a avut o tematică specială, despre care ne-a vorbit chiar Anca într-un interviu exclusiv. De asemenea, vedeta nu s-a sfiit să vorbească despre relația cu soțul ei, dar și dacă o mai deranjează sau nu zvonurile din online.

A fost o zi magică pentru Anca Serea după ce vedeta și-a amintit despre perioada în care defila ca model în urmă cu mulți ani. Așa cum știm, prezentatoarea a câștigat un concurs care i-a adus ulterior multă faimă și succes profesional. Fiicele sale, patru la număr, par să fie și ele atrase de acest domeniu. Și, dacă fata ei cea mare, Sarah, vrea să studieze la Institutul de modă Maragoni de la Milano, mezina familiei a defilat și ea ca model într-o prezentare alături de mama sa. Cu toate acestea, Anca Serea spune că nu încurajează fetele să pună accent doar pe imagine, ci pe educație, în primul rând.

Ce i-a spus Adi Sînă Ancăi Serea după ce vedeta a defilat cu fiica lor: „M-am conformat”

CANCAN.RO: Anca, ai defilat alături de fiica ta, cum a fost experiența? Au mai trecut emoțiile ?

Anca Serea: Da, au fost emoții. Am avut o zi pe repede înainte pentru că m-am întors de la un eveniment la fel de important, am înfruntat traficul din București aproximativ o oră și 20 minute, dar Slavă Domnului că am ajuns la timp să fiu Scufița Roșie în această seară. Am mai defilat și în trecut, am avut tot felul de experiențe frumoase.

CANCAN.RO: Leah a debutat ca model, Sarah știu că zicea că vrea să urmeze un insititut de modă, deci toată familia, sau fetele mai bine zis, se duc în direcția asta?

Anca Serea: Da, Leah este cred că e un pic cam mică, dar pentru că i-a văzut pe colegii ei a cochetat și ea cu ideea de a face un pic de catwalk, cred că e bine pentru că se obișnuiește cu gestionarea emoțiilor, mai prinde încredere, nu neapărat că va deveni fotomodel. Dar mă bucur că purtăm ținutele unor designeri români. A fost și Adi în public.

CANCAN.RO: L-am văzut și pe Adi, ce ți-a spus? A avut și el emoții pentru voi?

Anca Serea: Nu știu dacă a avut emoții dar mi-a spus: Iubirea mea, așa vreau să vii acasă îmbrăcată în seara asta. Da, bun, așa am zis. M-am conformat și așa voi merge acasă îmbrăcată.

CANCAN.RO: Ce relație ai avut de-a lungul timpului cu moda?

Anca Serea: Am cochetat cu ideea de modelling fără să vreau, am câștigat Elite Model Look și am plecat la Cannes, eram pentru prima dată în altă țară, în Franța. Am călătorit foarte mult în calitate de model, apoi am fost first runner up Miss România, e o lume frumoasă, dar nu aș încuraja neapărat în direcția asta. Educația trebuie să fie primordială indiferent de ce am face, să nu uităm că frumusețea este ceva trecător și aș putea spune că este și superficială dacă nu este însoțită de minte, de spirit, de energie, este o carcasă. Asta le spun și fetelor. Eu mi-am dorit toată viața să fiu învățătoare, educatoare, nu neapărat model sau persoană publică.

Ce spune vedeta despre zvonurile privind o viitoare despărțire: „Nu mă mai deranjează”

CANCAN.RO: Zi-mi dacă ai apucat sau nu până la urmă să mai petreci timp și cu soțul? Știu că ziceai la un moment dat că nu prea apucați?

Anca Serea: Da, nu știu, s-a interpretat ceva nu neapărat greșit, dar nu chiar adevărat. Noi suntem foarte stabili și uniți, noi nu ne abținem nici măcar în public ( n.r. glumește), dar nu mă mai deranjează. Am încredere în el, îi admir munca, pentru mine este un model de perseverență și de ambiție, mă mândresc că poate să se bucure de cariera lui, mai ales că va împlini 50 de ani în curând, că se bucură de succes, el fiind o persoană extrem de muncitoare, și da, de-a lungul anilor pot să zic că poate eram un pic supărată că mi-ar fi plăcut să petrecem mai mult timp împreună. Suntem un cuplu normal cu bune și mai puțin bune, dar ne-am maturizat foarte mult și asta cred că este cel mai important. Avem 16 ani de relație.

CANCAN.RO: Ce faceți vara asta?

Anca Serea: Ne pregătim ca Sarah să plece în străinătate, în Italia, mergem în vacanțe, așteptăm să se termine școala, nimic spectaculos pentru că Adi muncește foarte mult, eu voi călători mai mult cu copiii, dar vine și el din când în când atunci când poate.

CANCAN.RO: Vă pregătiți psihic că pleacă fata?

Anca Serea: Ce să fac, ușor, ușor încep să mă obișnuiesc cu acest gând.

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