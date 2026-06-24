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Adi Sînă, prima reacție după ce s-a aflat că ar divorța de Anca Serea. Ce mesaj subliminal a transmis

De: Denisa Crăciun 24/06/2026 | 07:32
Adi Sînă, prima reacție după ce s-a aflat că ar divorța de Anca Serea. Ce mesaj subliminal a transmis
Arian Sînă, mesaj subliminal
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Adrian Sînă și Anca Serea formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. Totuși, recent, au apărut noi zvonuri în mediul online, conform cărora cei doi ar divorța. Acum, artistul vine cu o primă reacție uluitoare.

Adrian Sînă și Anca Serea trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Au o familie numeroasă, cu care se mândresc de fiecare dată când au ocazia. Sunt un cuplu discret, însă nu s-au ferit niciodată să posteze în mediul online. Totuși, de curând, o întrebare pe un grup dedicat influencerilor din România a stârnit suspiciuni. Cei doi nu au mai avut apariții pe rețelele de socializare, ba mai mult, Anca i-ar fi dat unfollow pe Instagram. Reacțiile internauților nu au întârziat să apară și mulți spun că artistul i-ar fi fost infidel de mai multe ori. Acum, bărbatul a transmis un mesaj subliminal pe pagina sa de Facebook.

Adi Sînă, mesaj subliminal
Adi Sînă, mesaj subliminal

Ce mesaj subliminal a postat Adi Sînă

Adrian Sînă și Anca Serea sunt împreună de mai bine de un deceniu, în 2015 și-au unit destinele și au șase copii frumoși. Dacă înainte obișnuiau să aibă apariții atât în mediul online, cât și la diverse evenimente, acum lucrurile s-au cam schimbat. Fanii au observat acest fapt. În plus, au constatat că ea nu îl mai urmărește pe Instagram, ceea ce dă de bănuit. De asemenea, mulți oameni susțin că bărbatul ar fi călcat strâmb de mai multe ori.

Până în acest moment, niciunul dintre ei nu a oferit detalii despre acest subiect, însă Adi Sînă a avut o reacție fermă. Acesta a postat un videoclip pe rețelele de socializare în timp ce cânta o piesă. El se afla alături de mai multe persoane, iar un detaliu important este că toți erau îmbrăcați în alb. Versurile melodiei par să fie subliminale și asta pentru că scot la suprafață iubirea pe care i-o poartă soției sale, dar și invidia celor din jur. Cel mai probabil vrea să sugereze că între ei totul este bine și zvonurile că sunt la un pas de divorț nu sunt adevărate, însă rămâne de văzut dacă vor oferi detalii despre acest subiect delicat.

Sunt nebun după tine/ La mulți nu le convine/ Ți-am dat tot din ce sunt/ Dintre cer și pământ/

Sunt nebun după tine/ La mulți nu le convine/ Ești în inima mea/ Și aici te voi păstra, sunt versurile pe care le-a postat Adrian Sînă pe Facebook.

VEZI ȘI: Ultima apariție a lui Adrian Sînă alături de soția sa, înainte de zvonul divorțului. Anca Serea: „Ușor, ușor încep să mă obișnuiesc cu acest gând”

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