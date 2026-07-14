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(P) Anteposturi Superbet: favoriții la trofeul suprem și premiile individuale

De: Denisa Crăciun 14/07/2026 | 16:05
(P) Anteposturi Superbet: favoriții la trofeul suprem și premiile individuale
Superbet
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Au fost 48, au rămas 4! Franța, Spania, Anglia și Argentina luptă pentru marele trofeu mondial, cu două semifinale de vis pentru orice microbist, un trofeu legendar la mijloc și alte distincții individuale râvnite de fiecare copil care se apucă de Sportul Rege. Acțiunea are loc marți și miercuri, live pe Superbet alături de sute de opțiuni la pariuri sportive, BetBuilder, SuperPariori, SuperSub și Pariuri Antepost.

 

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Înaintea celor două penultime acte, Franța, finalista din 2022, are întâietate în ceea ce privește Cotele Antepost Superbet, cu o cotă de 2.65 la câștigarea trofeului. E urmată de Anglia și Spania (4.25), pentru ca Argentina (4.60) să fie considerată semifinalista cu cele mai mici șanse.

 

Mbappe și Messi luptă pentru două trofee

 

În plan individual, lupta pentru titlul de golgheter al turneului final nord-american rămâne cea mai palpitantă și îi are în centru pe Kylian Mbappe și Lionel Messi. Ambii au marcat câte opt goluri în primele șase meciuri, au bătut record după record la actuala ediție și vor să încununeze prestația cu trofeul oferit celui mai bun marcator. Mbappe (1.90) are prima șansă, Messi (2.50) stă la pândă, iar lupta mai poate fi influențată de Harry Kane (11.00) și Jude Bellingham (12.00), ambii cu câte șase reușite.

 

Pentru titlul de MVP, discuția e ceva mai largă. Mbappe (2.50) e favorit, Messi (3.00) îl urmează, Bellingham (5.00) și Kane (9.00) pot spera să-l obțină în funcție de prestația din semifinale și eventuala finală.

 

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Doue vs. Yamal, Maignan vs. Simon

 

În ceea ce privește titlul care va fi acordat celui mai bun tânăr jucător, Lamine Yamal (2.50) conduce topul favoriților, în ciuda unui turneu final pe care majoritatea specialiștilor îl consideră sub standarde. Ceva mai activ pentru echipa sa, Desire Doue (4.50) îl secondează, la egalitate cu Pau Cubarsi, fundașul central al Barcelonei. Anglia îl trimite în luptă pe Nico O’Reilly (cotă 9.00), apărătorul stânga al lui City închizând lista potențialilor câștigători.

 

Mănușa de Aur e o dezbatere în care intră toți cei patru portari titulari ai semifinalistelor. Mike Maignan (2.75) e văzut cu prima șansă, Unai Simon (3.50) e portarul cu cele mai puține goluri încasate la turneul final, iar Jordan Pickford (4.50) și Emiliano Martinez (5.00) sunt cotați drept outsideri.

 

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