„De asta comand Uber sau Bolt!” Suma uriașă cerută de un taximetrist pentru o cursă de sub doi kilometri

O întâmplare neobișnuită trăită de un bărbat după ce s-a urcat într-un taxi a stârnit numeroase reacții pe internet și a readus în atenție diferențele dintre taxiurile clasice și serviciile de transport precum Uber sau Bolt. Tot mai multe persoane aleg aplicațiile de ridesharing deoarece pot vedea dinainte prețul estimativ al cursei, traseul pe hartă, timpul de sosire al șoferului și pot plăti direct cu cardul, fără alte surprize.

Bărbatul a relatat că s-a urcat în taxi și a observat că șoferul a acoperit aparatul de taxat cu un prosop, astfel încât acesta să nu mai fie vizibil. La finalul unei curse de mai puțin de doi kilometri, clientului i s-a cerut să achite 45 de lei, sumă pe care a considerat-o exagerată în raport cu distanța parcursă. Nedumerit, acesta a întrebat comunitatea online cum ar fi trebuit să procedeze într-o astfel de situație.

„Chemi un taxi și, când te urci în el, îți acoperă aparatul cu un prosop. Apoi îți cere 45 de lei pentru nici 2 km în linie dreaptă. Ce faci?”, a întrebat acesta.

Ce reacții a primit bărbatul la postare

Postarea a generat sute de comentarii, iar mulți utilizatori au explicat că tocmai astfel de experiențe îi determină să aleagă Uber sau Bolt în locul taxiurilor luate de pe stradă. Oamenii au spus că preferă transparența oferită de aplicații, unde costul este estimat înainte de cursă, iar traseul poate fi urmărit în timp real. De asemenea, plata electronică elimină problemele legate de lipsa restului sau de utilizarea exclusivă a numerarului.

Printre recomandările oferite s-a numărat și verificarea distanței cu ajutorul aplicațiilor de navigație, pentru a estima dacă suma cerută este justificată.

„De aceea pot să am 30 de taxiuri lângă mine, că tot comand Bolt sau Uber. Să stau să-mi bat capul cu un individ căruia să-i spun să pornească aparatul sau să caut prin magazine să schimb bani, pentru că omul lucrează doar cu numerar, dar nu are niciodată rest. Să mă ducă prin cotloane, că, vezi Doamne, a încurcat străzile sau nu a auzit bine când i-am spus adresa. Și lista continuă”, a comentat un utilizator.

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