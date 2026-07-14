BANCUL ZILEI | Soacra și ginerele

Este marți, iar cel mai bun mod de a întâmpina săptămâna este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești întreaga zi.

Soacra către ginere:

-Daca ma urăști, de ce ai o poză cu mine pe șemineu?

-Ca să țin copiii departe de foc.

Alte bancuri haioase

Examenul de matematică

Profesorul intră în clasă și spune:

— Astăzi avem test. Cine copiază ia nota 1!

După câteva minute, îl vede pe Bulă uitându-se în foaia colegului.

— Bulă! Nu ți-am spus că cine copiază ia 1?

Bulă răspunde calm:

— Dom’ profesor, eu nu copiez. Doar verific dacă și colegul a greșit la fel ca mine.

Profesorul îl lasă în pace. La sfârșitul testului, observă că Bulă și colegul au exact aceleași răspunsuri, inclusiv greșelile.

— Cum explici asta?

— Simplu. Eu am greșit primul, iar colegul a copiat de la mine. Eu doar m-am asigurat că n-a schimbat nimic!

La restaurant

Un client intră într-un restaurant și comandă o ciorbă.

Chelnerul o aduce, iar după câteva minute clientul îl cheamă:

— Chelner!

— Da, domnule?

— Gustați puțin din ciorbă.

— Dacă este prea rece, o încălzesc imediat.

— Nu, nu… gustați-o.

— Dacă este prea sărată, aduc alta.

— Nu! Gustați-o!

Chelnerul, puțin încurcat:

— Bine… unde este lingura?

Clientul zâmbește:

— Exact asta încerc să vă spun de cinci minute!

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