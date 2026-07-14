BANCUL ZILEI | Soacra și ginerele

Este marți, iar cel mai bun mod de a întâmpina săptămâna este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești întreaga zi.
Soacra către ginere:
-Daca ma urăști, de ce ai o poză cu mine pe șemineu?
-Ca să țin copiii departe de foc.
Examenul de matematică
Profesorul intră în clasă și spune:
— Astăzi avem test. Cine copiază ia nota 1!
După câteva minute, îl vede pe Bulă uitându-se în foaia colegului.
— Bulă! Nu ți-am spus că cine copiază ia 1?
Bulă răspunde calm:
— Dom’ profesor, eu nu copiez. Doar verific dacă și colegul a greșit la fel ca mine.
Profesorul îl lasă în pace. La sfârșitul testului, observă că Bulă și colegul au exact aceleași răspunsuri, inclusiv greșelile.
— Cum explici asta?
— Simplu. Eu am greșit primul, iar colegul a copiat de la mine. Eu doar m-am asigurat că n-a schimbat nimic!
La restaurant
Un client intră într-un restaurant și comandă o ciorbă.
Chelnerul o aduce, iar după câteva minute clientul îl cheamă:
— Chelner!
— Da, domnule?
— Gustați puțin din ciorbă.
— Dacă este prea rece, o încălzesc imediat.
— Nu, nu… gustați-o.
— Dacă este prea sărată, aduc alta.
— Nu! Gustați-o!
Chelnerul, puțin încurcat:
— Bine… unde este lingura?
Clientul zâmbește:
— Exact asta încerc să vă spun de cinci minute!
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BANC | Bulă: „Bubulino, dacă m-ai prinde cu alta, ce mi-ai face?”