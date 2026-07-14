BANCUL DE MARȚI | ”De când m-am îndrăgostit de tine, nu mai beau”

Este marți, iar cel mai bun mod de a întâmpina săptămâna este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești întreaga zi.
-De când m-am îndrăgostit de tine, nu mai beau, nu mai fumez, nu mai mănânc!
– Aşa de tare te-ai îndrăgostit de mine?
-Nu! Dar nu-mi mai ajung banii!
La examen
Un student intră în sala de examen complet nepregătit.
Profesorul îl întreabă:
— Ai învățat?
— Da, domnule profesor… cât de cât.
— Bine. Spune-mi trei animale care trăiesc la Polul Nord.
Studentul răspunde imediat:
— Un urs polar.
— Bun. Și celelalte două?
— Încă doi urși polari.
Profesorul oftează:
— Bine… Atunci spune-mi ce este fotosinteza.
Studentul stă câteva secunde și zice:
— Domnule profesor, dacă v-aș spune acum, ar trebui să vă cer bani de meditații.
Profesorul râde:
— Bine, ultima șansă. Dacă răspunzi corect la întrebarea asta, treci examenul. Câte inimi are o caracatiță?
Studentul se luminează:
— Trei!
— Corect! Și de unde ai știut?
— Simplu. Dacă avea doar una, nu se numea „caracatiță”, se numea „profesor de biologie”!
La restaurant
Un client intră într-un restaurant și comandă o ciorbă.
Chelnerul îi aduce farfuria, dar clientul îl cheamă imediat:
— Chelner!
— Da, domnule?
— Gustați puțin din ciorbă.
— Dacă este prea rece, o încălzesc imediat.
— Nu, gustați-o.
— Dacă este prea sărată, aduc alta.
— Nu, gustați-o.
— Dacă are prea mult piper…
— GUSTAȚI-O!
Chelnerul cedează:
— Bine… Unde este lingura?
Clientul zâmbește:
— Exact asta încerc să vă spun de cinci minute!
Chelnerul rămâne blocat câteva secunde, apoi spune:
— A, înțeleg… Stați liniștit, vin imediat cu una.
Se întoarce după două minute și întreabă:
— Acum puteți să gustați ciorba?
Clientul răspunde:
— Da…
Chelnerul:
— Și cum este?
— Rece.
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