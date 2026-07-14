BANCUL DE MARȚI | ”De când m-am îndrăgostit de tine, nu mai beau”

Este marți, iar cel mai bun mod de a întâmpina săptămâna este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești întreaga zi.

-De când m-am îndrăgostit de tine, nu mai beau, nu mai fumez, nu mai mănânc!

– Aşa de tare te-ai îndrăgostit de mine?

-Nu! Dar nu-mi mai ajung banii!

Alte bancuri haioase

La examen

Un student intră în sala de examen complet nepregătit.

Profesorul îl întreabă:

— Ai învățat?

— Da, domnule profesor… cât de cât.

— Bine. Spune-mi trei animale care trăiesc la Polul Nord.

Studentul răspunde imediat:

— Un urs polar.

— Bun. Și celelalte două?

— Încă doi urși polari.

Profesorul oftează:

— Bine… Atunci spune-mi ce este fotosinteza.

Studentul stă câteva secunde și zice:

— Domnule profesor, dacă v-aș spune acum, ar trebui să vă cer bani de meditații.

Profesorul râde:

— Bine, ultima șansă. Dacă răspunzi corect la întrebarea asta, treci examenul. Câte inimi are o caracatiță?

Studentul se luminează:

— Trei!

— Corect! Și de unde ai știut?

— Simplu. Dacă avea doar una, nu se numea „caracatiță”, se numea „profesor de biologie”!

La restaurant

Un client intră într-un restaurant și comandă o ciorbă.

Chelnerul îi aduce farfuria, dar clientul îl cheamă imediat:

— Chelner!

— Da, domnule?

— Gustați puțin din ciorbă.

— Dacă este prea rece, o încălzesc imediat.

— Nu, gustați-o.

— Dacă este prea sărată, aduc alta.

— Nu, gustați-o.

— Dacă are prea mult piper…

— GUSTAȚI-O!

Chelnerul cedează:

— Bine… Unde este lingura?

Clientul zâmbește:

— Exact asta încerc să vă spun de cinci minute!

Chelnerul rămâne blocat câteva secunde, apoi spune:

— A, înțeleg… Stați liniștit, vin imediat cu una.

Se întoarce după două minute și întreabă:

— Acum puteți să gustați ciorba?

Clientul răspunde:

— Da…

Chelnerul:

— Și cum este?

— Rece.

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