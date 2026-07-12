BANCUL ZILEI | Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă

CANCAN.RO te va face să râzi cu gura până la urechi. Este duminică, așa că ne-am propus să îți înseninăm ziua cu un banc de nota 10. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp?

– Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă și mi-a spus:

– Domnule, ești arestat!

– De ce?!

– Am auzit că sunteți foarte bun la pat!

După aproximativ două minute, din lipsă de probe, acuzația a fost retrasă…

Alte bancuri amuzante

Polițiștii de la rutieră

Doi politişti de la Rutieră opresc un moş cu o căruţă, hotărâţi să râdă de el:

– Permisul şi talonul, vă rog!

Moşul ridică coada calului:

– Vă rog, serviţi-vă din torpedou!

O blondă trece cu mașina peste un polițist

O blondă trece cu maşina peste un poliţist şi-l omoară.

Sună la Poliţie şi întreabă:

– Bună ziua. Sunteţi 112?

– Da.

– Am sunat să vă spun că acum sunteţi 111.

Un polițist schimbă un bec

Un poliţist s-a urcat încălţat pe masă să schimbe un bec.

Soţia îi spune:

– Trebuia să pui măcar un ziar pe masă…

– Nu-i nimic, şi aşa ajung!

Polițistul și aspirina

Un poliţist vine seara acasă.

Lumina era stinsă, soţia se culcase.

Când să se bage şi el în pat, soţia se scoală şi îi cere o aspirină.

Poliţistul se ridică, se îmbracă pe întuneric şi pleacă la farmacia din colţ.

Acolo farmacistul îl întreabă:

– Nu sunteţi cumva ofiţer de poliţie?

– Ba da.

– Păi atunci de ce acum sunteţi îmbrăcat în pompier?

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