Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă

BANCUL ZILEI | Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă

De: Irina Vlad 12/07/2026 | 13:23
BANCUL ZILEI | Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

CANCAN.RO te va face să râzi cu gura până la urechi. Este duminică, așa că ne-am propus să îți înseninăm ziua cu un banc de nota 10. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp?

– Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă și mi-a spus:

– Domnule, ești arestat!

– De ce?!

– Am auzit că sunteți foarte bun la pat!

După aproximativ două minute, din lipsă de probe, acuzația a fost retrasă…

Alte bancuri amuzante

Polițiștii de la rutieră

Doi politişti de la Rutieră opresc un moş cu o căruţă, hotărâţi să râdă de el:
– Permisul şi talonul, vă rog!
Moşul ridică coada calului:
– Vă rog, serviţi-vă din torpedou!

O blondă trece cu mașina peste un polițist

O blondă trece cu maşina peste un poliţist şi-l omoară.
Sună la Poliţie şi întreabă:
– Bună ziua. Sunteţi 112?
– Da.
– Am sunat să vă spun că acum sunteţi 111.

Un polițist schimbă un bec

Un poliţist s-a urcat încălţat pe masă să schimbe un bec.
Soţia îi spune:
– Trebuia să pui măcar un ziar pe masă…
– Nu-i nimic, şi aşa ajung!

Polițistul și aspirina

Un poliţist vine seara acasă.
Lumina era stinsă, soţia se culcase.
Când să se bage şi el în pat, soţia se scoală şi îi cere o aspirină.
Poliţistul se ridică, se îmbracă pe întuneric şi pleacă la farmacia din colţ.
Acolo farmacistul îl întreabă:
– Nu sunteţi cumva ofiţer de poliţie?
– Ba da.
– Păi atunci de ce acum sunteţi îmbrăcat în pompier?

Bancul de weekend | Adevărul despre salariile din România

BANC | Bulă se duce să-și cumpere un papagal de la un magazin

Intra pe raziculacrimi.ro!
Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANC | Bulă, la un interviu de angajare
Bancuri
BANC | Bulă, la un interviu de angajare
Bancul sfârșitului de săptămână | „Maria, nu am casă, mașină sau bani”
Bancuri
Bancul sfârșitului de săptămână | „Maria, nu am casă, mașină sau bani”
Șoc în lumea politică americană! ALIATUL lui Trump a murit „în urma unei boli scurte și subite”
Mediafax
Șoc în lumea politică americană! ALIATUL lui Trump a murit „în urma unei...
Călin Georgescu și AUR au făcut anunțul! Este oficial: „Unirea face puterea!”
Gandul.ro
Călin Georgescu și AUR au făcut anunțul! Este oficial: „Unirea face puterea!”
Simona Halep, prima reacție după ce s-a afişat la Wimbledon cu afaceristul Dorin Mateiu
Prosport.ro
Simona Halep, prima reacție după ce s-a afişat la Wimbledon cu afaceristul Dorin...
Acuzații de spălare de bani și acte false în proiectul imobiliar al lui Jared Kushner din Albania
Adevarul
Acuzații de spălare de bani și acte false în proiectul imobiliar al lui...
Tensiuni maxime. Americanii au lovit 140 de ținte din Iran. Teheranul atacă Bahrainul, Iordania, Qatarul, Omanul și Kuweitul
Digi24
Tensiuni maxime. Americanii au lovit 140 de ținte din Iran. Teheranul atacă Bahrainul,...
Aici trăiesc BOGAȚII! Care este orașul spaniol care a întrecut Londra și Paris pe piața imobiliară de lux
Mediafax
Aici trăiesc BOGAȚII! Care este orașul spaniol care a întrecut Londra și Paris...
Parteneri
Imagini WOW cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la...
Cum a numit-o fiul lui Ion Țiriac pe Simona Halep după apariția alături de Dorin Mateiu
Prosport.ro
Cum a numit-o fiul lui Ion Țiriac pe Simona Halep după apariția alături de Dorin...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Se mărește familia lui Carmen de la Sălciua. A anunțat venirea pe lume a unui copil: „Sunt fericită cu tot sufletul”
Click.ro
Se mărește familia lui Carmen de la Sălciua. A anunțat venirea pe lume a unui...
VIDEO Pericolul ascuns al mașinilor secondhand. La ce trebuie să fim atenți: „Nu au scapat nici cele hibride, nici cele electrice”
Digi 24
VIDEO Pericolul ascuns al mașinilor secondhand. La ce trebuie să fim atenți: „Nu au scapat...
Un oraș european sufocat de turiști interzice accesul cu mașina în centrul vechi pe timpul verii. Ce amenzi riscă șoferii
Digi24
Un oraș european sufocat de turiști interzice accesul cu mașina în centrul vechi pe timpul...
Dacia DUSTER de Japonia, produsă în INDIA: Cu ce dotări vine Nissan Tekton?
Promotor.ro
Dacia DUSTER de Japonia, produsă în INDIA: Cu ce dotări vine Nissan Tekton?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Am 71 de ani și sunt căsătorit cu o femeie de 30!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Am 71 de ani și sunt căsătorit cu o femeie de...
Ce pregătește Lidl în România și regiune: Atac la Google și Microsoft
go4it.ro
Ce pregătește Lidl în România și regiune: Atac la Google și Microsoft
Manualele de biologie s-au înșelat: Oamenii de știință au descoperit cum crește, de fapt, părul uman
Descopera.ro
Manualele de biologie s-au înșelat: Oamenii de știință au descoperit cum crește, de fapt, părul...
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
Go4Games
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
Călin Georgescu și AUR au făcut anunțul! Este oficial: „Unirea face puterea!”
Gandul.ro
Călin Georgescu și AUR au făcut anunțul! Este oficial: „Unirea face puterea!”
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cristina Pucean s-a despărțit de Albert NBN?! Dansatoarea, surprinsă la volanul bolidului EX-ului ...
Cristina Pucean s-a despărțit de Albert NBN?! Dansatoarea, surprinsă la volanul bolidului EX-ului Loredanei Chivu
Alex Stamate, marketing genial sau fenomen scăpat de sub control?! Cine este Laura Bălan, artista care ...
Alex Stamate, marketing genial sau fenomen scăpat de sub control?! Cine este Laura Bălan, artista care a dat peste cap TikTok-ul
Ultima postare făcută de Adrian Rus. Pilotul a murit la doar 30 de ani: ”S-a repetat istoria”
Ultima postare făcută de Adrian Rus. Pilotul a murit la doar 30 de ani: ”S-a repetat istoria”
Selly, omagiu pentru bunicuța virală de la Beach, please! 2025. Momentul care i-a emoționat până ...
Selly, omagiu pentru bunicuța virală de la Beach, please! 2025. Momentul care i-a emoționat până la lacrimi pe fanii festivalului
Cele 3 zodii care își schimbă destinul începând cu 15 iulie 2026. Decizia care îi determină pe ...
Cele 3 zodii care își schimbă destinul începând cu 15 iulie 2026. Decizia care îi determină pe acești nativi să iasă din zona de confort
Bucurie mare în familia lui Carmen de la Sălciua! E însărcinată: ”Dumnezeu avea pregătit pentru ...
Bucurie mare în familia lui Carmen de la Sălciua! E însărcinată: ”Dumnezeu avea pregătit pentru noi un alt plan”
Vezi toate știrile