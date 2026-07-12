BANCUL ZILEI | Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă

CANCAN.RO te va face să râzi cu gura până la urechi. Este duminică, așa că ne-am propus să îți înseninăm ziua cu un banc de nota 10. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp?
– Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă și mi-a spus:
– Domnule, ești arestat!
– De ce?!
– Am auzit că sunteți foarte bun la pat!
După aproximativ două minute, din lipsă de probe, acuzația a fost retrasă…
Doi politişti de la Rutieră opresc un moş cu o căruţă, hotărâţi să râdă de el:
– Permisul şi talonul, vă rog!
Moşul ridică coada calului:
– Vă rog, serviţi-vă din torpedou!
O blondă trece cu maşina peste un poliţist şi-l omoară.
Sună la Poliţie şi întreabă:
– Bună ziua. Sunteţi 112?
– Da.
– Am sunat să vă spun că acum sunteţi 111.
Un poliţist s-a urcat încălţat pe masă să schimbe un bec.
Soţia îi spune:
– Trebuia să pui măcar un ziar pe masă…
– Nu-i nimic, şi aşa ajung!
Un poliţist vine seara acasă.
Lumina era stinsă, soţia se culcase.
Când să se bage şi el în pat, soţia se scoală şi îi cere o aspirină.
Poliţistul se ridică, se îmbracă pe întuneric şi pleacă la farmacia din colţ.
Acolo farmacistul îl întreabă:
– Nu sunteţi cumva ofiţer de poliţie?
– Ba da.
– Păi atunci de ce acum sunteţi îmbrăcat în pompier?
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