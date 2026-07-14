Prognoza meteo. Ce zone sunt vizate de averse torențiale

Ziua de miercuri, 15 iulie, va aduce un nou episod de vreme instabilă în numeroase regiuni ale țării, în special în zonele montane, unde sunt prognozate fenomene specifice sezonului cald. Ploile torențiale, descărcările electrice și intensificările vântului vor caracteriza evoluția vremii pe parcursul după-amiezii și al serii, în timp ce în restul teritoriului manifestările vor avea un caracter local și vor afecta suprafețe mai restrânse.

Intervalul în care instabilitatea atmosferică va fi cea mai accentuată este cuprins între orele 12:00 și 21:00, perioadă în care norii convectivi se vor dezvolta rapid, favorizând apariția averselor și a furtunilor de scurtă durată. Cele mai expuse vor fi regiunile montane, unde condițiile atmosferice vor susține formarea unor sisteme noroase capabile să producă precipitații importante într-un timp foarte scurt.

Ce zone sunt vizate de averse torențiale

În Moldova sudică, Muntenia, Bucovina și la munte ploile vor avea caracter torențial, iar cantitățile de apă se pot acumula rapid. În general, sunt estimate valori cuprinse între 15 și 25 de litri pe metrul pătrat, însă pe arii restrânse se pot înregistra acumulări care depășesc 30–40 de litri pe metrul pătrat. Astfel de cantități pot conduce la scurgeri de apă pe versanți, creșteri rapide ale debitelor unor pâraie și acumulări temporare de apă în zonele joase sau pe drumurile aflate în apropierea versanților.

Pe lângă precipitațiile abundente, vremea va fi însoțită de descărcări electrice frecvente și intensificări ale vântului. Rafalele vor atinge, în general, viteze cuprinse între 50 și 70 km/h, suficient pentru a provoca ruperea unor crengi, deplasarea obiectelor neasigurate și dificultăți temporare pentru cei aflați în zonele deschise sau pe traseele montane.

Local, fenomenele convective pot deveni mai intense, existând posibilitatea apariției vijeliilor și a grindinei. Bucățile de gheață estimate sunt de dimensiuni reduse, însă în unele zone pot atinge și dimensiuni medii, existând riscul producerii unor pagube punctuale asupra culturilor agricole, autovehiculelor sau acoperișurilor expuse.

Condițiile meteorologice vor favoriza dezvoltarea acestor fenomene mai ales în cursul după-amiezii, când temperaturile ridicate contribuie la accentuarea instabilității atmosferice. În multe regiuni montane, schimbările de vreme pot apărea într-un interval foarte scurt, trecând rapid de la perioade însorite la averse puternice însoțite de tunete și fulgere.

Deși cea mai mare parte a fenomenelor severe este concentrată în zonele montane, instabilitatea atmosferică nu va lipsi complet nici din celelalte regiuni ale țării. În multe județe pot apărea averse izolate, însoțite de descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului, însă acestea vor avea o extindere redusă și o durată limitată. În majoritatea cazurilor, precipitațiile vor fi de scurtă durată și nu vor produce acumulări importante de apă.

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