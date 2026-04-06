-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală

De: David Ioan 06/04/2026 | 07:39
Meteorologii Accuweather anunță o schimbare bruscă și semnificativă de temperatură în București, chiar înainte de Paște. După câteva zile cu vreme neobișnuit de caldă pentru începutul lunii aprilie,

Capitala va trece printr-un episod rece accentuat, cu o scădere de aproximativ 12 grade Celsius într-un interval foarte scurt. Dacă la începutul perioadei temperaturile maxime ajung la 23 de grade Celsius, în ziua de Paște acestea vor coborî până la 11 grade, marcând una dintre cele mai abrupte răciri ale sezonului.

Conform datelor Accuweather, începutul lunii aprilie aduce în București o vreme de primăvară autentică, cu mult soare și valori termice ridicate. Pe 6 aprilie, temperaturile ating 23 de grade, iar cerul rămâne parțial însorit, condiții care pot crea impresia unei stabilizări a vremii pe un trend cald. Totuși, meteorologii avertizează că această perioadă este doar temporară, deoarece un front rece va traversa România în zilele următoare, determinând o răcire rapidă.

F’oto: Acuuweather

Prognoza meteo pentru București prezintă o succesiune de valori care evidențiază diferențele dintre începutul și sfârșitul intervalului analizat. La începutul lunii aprilie, temperaturile maxime afișate ajung la 23 de grade Celsius, cu cer parțial însorit. În zilele următoare, valorile scad treptat, iar în apropierea datei de 12 aprilie, maxima indicată este de 11 grade Celsius, în timp ce minima coboară la 4 grade.

Pe parcursul perioadei sunt marcate alternanțe între zile însorite, perioade cu nori și episoade de ploaie, iar contrastul dintre temperaturile ridicate de la începutul intervalului și cele semnificativ mai scăzute din preajma Paștelui este vizibil în evoluția afișată de prognoză.

Această scădere de 12 grade Celsius în doar câteva zile poate influența confortul termic al locuitorilor și poate afecta planurile celor care intenționează să petreacă sărbătorile în aer liber. Deși nu sunt anunțate fenomene extreme, variațiile mari de temperatură sunt specifice perioadei de tranziție dintre anotimpuri și pot genera episoade de instabilitate atmosferică.

