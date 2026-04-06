Prețul carburanților cu 6 zile înainte de Paște. Cât costă astăzi benzina, motorina sau GPL-ul

De când războiul a izbucnit în Iran, prețul combustibilului a crescut în fiecare zi. În ultimele săptămâni, majorările au fost destul de mari, iar acest lucru s-a revăzut în prețul la pompe sau în prețurile alimentelor. Află, în continuare, prețul carburanților cu 6 zile înainte de Paște.

Duminică, 5 aprilie, prețul benzinei a stagnat și benzina a avut un preț cu 10 bani mai mare, potrivit peco-online.ro. În ciuda faptului că Guvernul a decis să intervină pentru ca prețul să nu mai crească, motorina devine un lux pe care tot mai puțini români și-l permit.

Prețul carburanților de azi, 6 aprilie

Cu 6 zile înainte de Paște, prețul unui baril de petrol este de 482 de lei. Comparativ cu luna martie, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 11.4%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă cu 47.0 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru a crescut cu 21.5%, deci un plin (50 de litri) costă cu 92.0 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

În prezent, România este pe locul al 16-lea în Uniunea Europeana în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină. Ne situăm după: Bulgaria, Croatia, Cipru, Cehia, Estonia, Ungaria, Italia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia. Când ne raportăm la motorină, suntem pe locul 13.

Ce preț au carburanții în România

Cel mai ieftin litru de benzină s-a regăsit la pompele din Iernut, județul Mureș – 8.92 de lei, iar cel mai ieftin litru de motorină a fost cumpărat de la stațiile din Lungulețu, județul Dâmbovița.

Cât costă carburanții în București

În București, un litru de benzină costă 9.11 lei, în timp ce un litru de motorină costă 10.29 lei. Cei mai avantajați sunt șoferii cu instalații GPL, care sunt nevoiți să scoată 3.99 de lei pentru un litru de gaz.

Prețul carburanților în Cluj-Napoca

În Cluj-Napoca, un litru de benzină costă 9.11 lei, în timp ce un litru de motorină costă 10.29 lei. Șoferii care alimentează cu GPL plătesc 4.00 lei pe un litru de gaz.

Prețul la stațiile din Timișoara

La Timișoara, prețul pentru un litru de gaz este mai mare. Șoferii cu instalații GPL plătesc 4.13 lei pentru un litru, în timp ce benzina costă 9.11 lei și motorina 10.29 lei.

Prețuri la benzină și motorină în Iași

Șoferii din Iași scot aceleași prețuri din buzunare ca cei din Timișoara:

1 litru de benzină costă 9.11 lei

1 litru de motorină costă 10.29 de lei

1 litru de GPL costă 4.13 lei

Cât costă carburantul în Constanța

Șoferii de la malul Mării Negre sunt și ei nevoiți să scoată aproximativ aceleași sume din buzunar:

1 litru de benzină costă 9.11 lei

1 litru de motorină costă 10.29 de lei

1 litru de GPL costă 4.12 lei, potrivit peco-online.ro.

CITEȘTE ȘI:

Cât costă benzina și motorina în Turcia. E mult mai ieftin decât în România

Lovitură pentru șoferi. Mașinile clasice încep să dispară din 2030