Acasă » Știri » Prețul carburanților cu 6 zile înainte de Paște. Cât costă astăzi benzina, motorina sau GPL-ul

Prețul carburanților cu 6 zile înainte de Paște. Cât costă astăzi benzina, motorina sau GPL-ul

De: Irina Maria Daniela 06/04/2026 | 07:20
Prețul carburanților cu 6 zile înainte de Paște. Cât costă astăzi benzina, motorina sau GPL-ul
Prețul carburanților cu 6 zile înainte de Paște. Sursa foto: pexels.com

De când războiul a izbucnit în Iran, prețul combustibilului a crescut în fiecare zi. În ultimele săptămâni, majorările au fost destul de mari, iar acest lucru s-a revăzut în prețul la pompe sau în prețurile alimentelor. Află, în continuare, prețul carburanților cu 6 zile înainte de Paște.

Duminică, 5 aprilie, prețul benzinei a stagnat și benzina a avut un preț cu 10 bani mai mare, potrivit peco-online.ro. În ciuda faptului că Guvernul a decis să intervină pentru ca prețul să nu mai crească, motorina devine un lux pe care tot mai puțini români și-l permit.

Prețul carburanților de azi, 6 aprilie

Cu 6 zile înainte de Paște, prețul unui baril de petrol este de 482 de lei. Comparativ cu luna martie, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 11.4%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă cu 47.0 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru a crescut cu 21.5%, deci un plin (50 de litri) costă cu 92.0 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

În prezent, România este pe locul al 16-lea în Uniunea Europeana în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină. Ne situăm după: Bulgaria, Croatia, Cipru, Cehia, Estonia, Ungaria, Italia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia. Când ne raportăm la motorină, suntem pe locul 13.

Ce preț au carburanții în România

Cel mai ieftin litru de benzină s-a regăsit la pompele din Iernut, județul Mureș – 8.92 de lei, iar cel mai ieftin litru de motorină a fost cumpărat de la stațiile din Lungulețu, județul Dâmbovița.

Cât costă carburanții în București

În București, un litru de benzină costă 9.11 lei, în timp ce un litru de motorină costă 10.29 lei. Cei mai avantajați sunt șoferii cu instalații GPL, care sunt nevoiți să scoată 3.99 de lei pentru un litru de gaz.

Prețul carburanților în Cluj-Napoca

În Cluj-Napoca, un litru de benzină costă 9.11 lei, în timp ce un litru de motorină costă 10.29 lei. Șoferii care alimentează cu GPL plătesc 4.00 lei pe un litru de gaz.

Prețul la stațiile din Timișoara

La Timișoara, prețul pentru un litru de gaz este mai mare. Șoferii cu instalații GPL plătesc 4.13 lei pentru un litru, în timp ce benzina costă 9.11 lei și motorina 10.29 lei.

Prețuri la benzină și motorină în Iași

Șoferii din Iași scot aceleași prețuri din buzunare ca cei din Timișoara:

  • 1 litru de benzină costă 9.11 lei
  • 1 litru de motorină costă 10.29 de lei
  • 1 litru de GPL costă 4.13 lei

Cât costă carburantul în Constanța

Șoferii de la malul Mării Negre sunt și ei nevoiți să scoată aproximativ aceleași sume din buzunar:

  • 1 litru de benzină costă 9.11 lei
  • 1 litru de motorină costă 10.29 de lei
  • 1 litru de GPL costă 4.12 lei, potrivit peco-online.ro.

CITEȘTE ȘI:

Cât costă benzina și motorina în Turcia. E mult mai ieftin decât în România

Lovitură pentru șoferi. Mașinile clasice încep să dispară din 2030

Iți recomandăm
O floare din California rescrie regulile evoluției! Descoperire surprinzătoare făcută de cercetători
Știri
O floare din California rescrie regulile evoluției! Descoperire surprinzătoare făcută de cercetători
Aris Eram l-a ”pulverizat” pe Gabi Tamaș și s-au ”încins” bine la Survivor. S-a iscat un scandal monstruos și acuzații de blat
Știri
Aris Eram l-a ”pulverizat” pe Gabi Tamaș și s-au ”încins” bine la Survivor. S-a iscat un scandal monstruos…
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în...
„Vaticanul” României: Singurul oraș din țara noastră care a fost „stat în stat” timp de 83 de ani. Limbile oficiale erau italiana și franceza și avea un cimitir unic în Europa
Gandul.ro
„Vaticanul” României: Singurul oraș din țara noastră care a fost „stat în stat”...
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Ce spun astrele despre persoanele născute pe 5, 11, 16 și 24
Adevarul
Ce spun astrele despre persoanele născute pe 5, 11, 16 și 24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest...
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Parteneri
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical...
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
Click.ro
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia...
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Digi 24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea...
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
Digi24
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la...
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
go4it.ro
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
„Vaticanul” României: Singurul oraș din țara noastră care a fost „stat în stat” timp de 83 de ani. Limbile oficiale erau italiana și franceza și avea un cimitir unic în Europa
Gandul.ro
„Vaticanul” României: Singurul oraș din țara noastră care a fost „stat în stat” timp de...
O floare din California rescrie regulile evoluției! Descoperire surprinzătoare făcută de cercetători
O floare din California rescrie regulile evoluției! Descoperire surprinzătoare făcută de cercetători
Aris Eram l-a ”pulverizat” pe Gabi Tamaș și s-au ”încins” bine la Survivor. S-a iscat un scandal ...
Aris Eram l-a ”pulverizat” pe Gabi Tamaș și s-au ”încins” bine la Survivor. S-a iscat un scandal monstruos și acuzații de blat
Când liniștea dispare și porțile se închid – Noua reședință a lui William și Kate stârnește ...
Când liniștea dispare și porțile se închid – Noua reședință a lui William și Kate stârnește controverse
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică ...
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
Cum faci cozonac de Paște după rețeta lui Sorin Bontea. Va fi pufos și gustos!
Cum faci cozonac de Paște după rețeta lui Sorin Bontea. Va fi pufos și gustos!
Test de logică | Ești un geniu dacă poți identifica polițistul ascuns în această poză veche
Test de logică | Ești un geniu dacă poți identifica polițistul ascuns în această poză veche
Vezi toate știrile