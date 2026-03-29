Prima alianță de la Asia Express 2026. Au făcut deja ”cărțile” înainte să ajungă pe Drumul Mătăsii

Mirela Vaida și prietena ei, Oana Tomoiagă, au spus Da provocării Asia Express 2026- Drmul Mătăsii care va ajunge în China și Uzbekistan. Cele două prietene promit să fie autentice până la capăt în cadrul competiției și să transforme aventura Asia Express într-un adevărat drum inițiatic. În spatele curajului stau însă emoțiile lăsate acasă: Copiii vedetei i-au transmis mesaje, iar ea recunoaște că va duce cu ea, la propriu și la figurat, o parte din sufletul familiei în această experiență. Însă, una dintre surprize vine înainte de start: chiar de la Maurice Munteanu și Connie care par să fi conturat deja o legătură cu cele două. CANCAN.RO a fost martorul întregii povești și vă prezintă declarații în exclusivitate de la cele două echipe.

Mirela Vaida și buna ei prietenă, Oana, sunt pregătite pentru una dintre cele mai nebunești experiențe din viața lor. Cele două mizează mai mult pe intuiție, și nu pe strategie, însă viața este de multe ori imprevizibilă. Exact când ne povesteau ce așteptări au de la aventura Asia Express, au apărut lângă ele Maurice Munteanu și colega lui, Connie. Să fie acesta un semn? Aflăm de la ei.

Mirela Vaida și colega ei, emoții înainte de plecare: „Aveam nevoie de un drum inițiatic”

CANCAN.RO: Fetelor sunteți pregătite pentru aventura Asia Express?

Mirela Vaida: Noi nu știm ce ne așteaptă, dar cred că asta este și frumusețea că dacă știam ce ne așteaptă, nu ne mai băgam. E frumos când nu știi în ce te bagi, te duci cu capul înainte și abia aștept să văd cea mai tare experiență pe care sunt convinsă că o vom trăi împreună.

Oana Tomoiagă: Suntem două nebune care și-au asumat această nebunie, nu avem cum să știm ce ne așteaptă acolo, dar important este că noi două plecăm prietene și sunt sigură că ne vom întoarce surori.

Mirela Vaida: Eu Oanei i-am zis: Măi, fată, tu ești prea frumoasă, prea tânără, prea naivă, prea spirituală ca să te împiedice niște nebunii de-ale mele. Eu o să o iau razna, iar lumea știe că atunci când eu o iau razna, îmi zice ea un Tatăl nostru. Copiii mei au spus: Mama, tu ești nebunatică, dar îți ținem pumnii că ești a noastră. Eu nu știu cum voi reacționa la nervi, dar știm sigur că vom fi autentice, nu avem de ce să ne ferim, ne ducem în această lume nebună ca să ne cunoaștem, să experimentăm, să ne autoevaluăm și să ne descoperim. Cred că este cea mai faină experiență din viață.

Oana Tomoiagă: Și să ne cunoască și cei de acasă într-o formulă a noastră pe care nu au avut ocazia să o vadă. Ceea ce este acasă, oamenii o să vadă și acolo.

CANCAN.RO: Ce ți-au spus copiii când ai plecat?

Carla-Maria(fiica Mirelei Vaida): Am spus că ești o fată nebună, ca mine. Îi urez să câștige că poate și dacă își pune ceva în cap, reușește.

Mirela Vaida: Ai încredere în mami că o să facă față experimentelor și experiențelor? Cum o să te rogi pentru mine?

Carla- Maria: Doamne ajută ca mama să câștige și să nu pățească nimic, doar să ajungă acasă cu bine.

Mirela Vaida: Bagajul acesta e plin de plușuri pe care copiii mi le-au dat ca să îmi aduc aminte de ei la fiecare discuție, la fiecare drum. Eu cu ei în gând mă duc peste tot în lume. Oamenii deși mă știu ca pe doamna Mirela, eu acolo voi fi doar o fată care va plânge, va avea vulnerabilități, va lupta, va merge mai departe, va spune nu mai pot, dar de asta merg. Cred că aveam nevoie de un drum inițiatic la vârsta mea. Sunt pregătită să-i fac față.

Ce spun despre legătura cu Maurice Munteanu și Connie: „Nu întâmplător ați apărut”

CANCAN.RO: V-ați făcut vreo strategie? Aveți de gând să faceți alianțe cu cineva?

Oana Tomoiagă: Nu avem nicio strategie. Noi mergem pe suflet, pe simț, avem o intuiție foarte bună, vom știi doar din priviri. Numai când mă uit în ochii ei albaștri (n.r. ai Mirelei) și știu ce vrea să fac. Nu are rost să ne facem strategii pentru că poți să îți faci multe planuri și să ajungi acolo și să-și dai seama că nu mai este valabil niciunul. Vom fi luptătoare pentru copiii noștri pentru a fi mândri de mamele lor. În toată nebunia asta a noastră, eu zic că vom merge departe.

Mirela Vaida: Marele premiu dacă va fi să vină, va fi consecința a ceea ce vom face și vom gândi acolo, nu mă interesează ca pe un scop, mă interesează călătoria până acolo.

Maurice Munteanu: O, CANCAN! De ce aici?

Mirela Vaida: Să ne urmărească prin deșerturile acelea pe acolo.

Maurice Munteanu: Suntem niște simpli cetățeni, doamnă. Voi faceți din astea cu Red carpet, dacă a înșelat pe cineva cu altcineva. Eu nu sunt un subiect ofertant.

Oana Tomoiagă: Am fost întrebate de alianțe și am spus că nu ne-am gândit și vom merge în energia noastră bună, apoi ați apărut voi în spatele nostru.

Mirela Vaida: Nu întâmplător ați apărut acum.

Maurice Munteanu: Și pe ploaie! Să vină bănișorii!

Mirela Vaida: Amuletele să vină. S-a format (n.r. o alianță) în fața voastră, că noi n-am știut.

