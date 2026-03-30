Motivul pentru care Ioana Ginghină nu vrea să audă de Asia Express: ”Mă îndrăgostesc des, rămân măritată acolo”

Un nou sezon Asia Express urmează să se filmeze. Concurenții deja au plecat spre drumul Mătăsii și au acceptat provocarea. Mulți se gândesc că le-ar plăcea să trăiască o astfel de experiență. Ioana Ginghină, însă, a explicat că nu ar pleca în această aventură.

De ce nu vrea să meargă Ioana Ginghină în Asia Express

Actrița Ioana Ginghină este foarte activă în mediul online. Aceasta este invitată adesea la diferite emisiuni și podcast-uri, deci este obișnuită cu un mediu în care trebuie să fie naturală și spontană. Cu toate acestea, ea a mărturisit că nu ar pleca niciodată în Asia Express. Motivul pentru care nu s-ar duce la celebra emisiune nu are legătură cu faptul că nu s-ar descurca, dimpotrivă, vedeta ar face față cu brio.

Ce i-ar da planurile peste cap în emisiune ar fi faptul că s-ar putea îndrăgosti pe meleagurile în care pășește pentru filmări. Ioana a recunoscut că se îndrăgostește foarte repede de orice bărbat care i-ar oferi ajutorul. Cu toate acestea, ea a mai spus că cel pe care ar pune ochii trebuie să fie disponibil pentru căsătorie.

Și eu mă îndrăgostesc foarte des. Eu le spun oamenilor că, dacă vreau, și mâine mă îndrăgostesc, nu îmi trebuie decât niște beculețe și o floricică (…) Eu de asta nu mă duc în Asia Express, că sigur rămân măritată acolo. Pe mine dacă mă ia unul și mă protejează și mă gâdilă puțin și îmi dă de mâncare, pierdută acolo în spațiu, mă îndrăgostesc. Dacă vine cineva la mine și are un pic grijă de mine și îmi dă un pahar cu apă și mă mângâie puțin, poate pică și un apus frumos în Asia, eu gata, aia sunt, eu mă duc la Starea Civilă, eu mă mărit. La mine trebuie să fie cu acte, să își asume bărbatul femeia. Trebuie să își asume bărbatul tot, a spus vedeta în cadrul podcastului ei.

