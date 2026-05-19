Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 8 + 3 = 9

De: Denisa Crăciun 19/05/2026 | 15:41
Este marți, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să îți testezi limitele. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un test de inteligență interesant. Tot ce trebuie să faci este să fii atent și să găsești rezolvarea corectă.

Testele de inteligență sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura nivelul IQ al unei persoane. Ele se regăsesc la un click distanță, fiind foarte populare în mediul online. Cele mai apreciate sunt de tipul iluzifilor optice, imagini cu diferență sau cum este acesta de logică. Pe lângă rolul principal pe care îl au, testele de inteligență îți pun la încercare abilitatea vizuală, memoria și spontaneitatea. În plus, rezolvarea exercițlor în mod regulat poate avea beneficii incredibile asupra creierului. Ce trebuie să faci este să muți un singur chibrit a corecta adunarea. Crezi că te descurci?

Ziua de marți vine așa cum te-am obișnuit: cu teste simple de inteligență. Acesta îți pune mintea la contribuție. Pentru a demonstra că ești un geniu trebuie să găsești rezolvarea în scurt timp. Deși pare ușor la prima vedere, un moment de neatenție te poate deconcentra, așadar ai putea fi pus în dificultate. Ecuația din imagine este greșită, iar misiunea ta este să muți un singur chibrit pentru ca răspunsul să fie corect. Hai să începem!

REZOLVARE

Dacă ai reușit să găsești rezolvarea: aplauze și felicitări. Cei care încă nu și-au dat seama, CANCAN.RO va da răspunsul corect. Așadar, 8+3=9 este greșit. Chibritul care trebuie mutat este cel de la cifra 8 și pus la cifra 3. Astfel, cifra 8 se va transforma în 0, iar cifra 3 se va schimba în 9. Rezultatul final va fi 0+9=9.

Cum se clasifică nivelul IQ

Dacă te-ai gândit vreodată ce sunt testele IQ, ei bine, se regăsesc și sub alte forme, precum teste de logică, diferențe, identificarea unei greșeli, completarea numerelor sau cuvintelor și multe altele. Nivelul de inteligență este clasificat pe mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

