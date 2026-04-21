Acasă » Știri » La cine rămân cei 3 copii, după divorțul dintre Rareș Cojoc și Andreea Popescu? Cum se împarte averea

De: David Ioan 21/04/2026 | 13:53
După luni de discuții publice, informații neclare și declarații care s-au contrazis între ele, situația maritală a Andreei Popescu și a lui Rareș Cojoc a fost în sfârșit tranșată. Cei doi s-au prezentat astăzi la notar, unde au semnat documentele care consfințesc, din punct de vedere legal, încheierea căsniciei.

La începutul anului, Andreea Popescu anunța pe rețelele sociale că mariajul s-a încheiat, mesajul fiind rapid preluat și amplificat în spațiul public. În realitate, la acel moment procedura legală de divorț nu fusese inițiată, iar informațiile apărute în presă nu reflectau stadiul real al situației.

La cine rămân cei 3 copii, după divorțul dintre Rareș Cojoc și Andreea Popescu?

Demersurile oficiale au început abia la finalul lunii martie, ceea ce a creat o diferență notabilă între momentul declarației publice și debutul procesului juridic. În cazul unui divorț amiabil, procedura este una simplificată, dar presupune parcurgerea unor etape obligatorii, inclusiv un termen de reflecție de 30 de zile după depunerea cererii.

Dacă ambii soți își mențin decizia după această perioadă, notarul finalizează divorțul și emite actele oficiale. Așa s-a întâmplat și în cazul Andreei Popescu și al lui Rareș Cojoc, care au ajuns astăzi la finalul procesului.

După separare, Andreea Popescu a ales să păstreze numele de familie al fostului soț. În privința celor trei copii, aceștia vor avea libertatea de a locui acolo unde se simt cel mai confortabil, părinții încercând să le ofere stabilitate și continuitate în această perioadă de tranziție.

Cum se împarte averea

Vedeta a explicat recent că a ajuns la un acord clar cu Rareș Cojoc privind programul copiilor. Cei mici vor petrece o săptămână cu ea și o săptămână cu tatăl lor, un ritm care va influența întreaga organizare a familiei.

„Din păcate, Jenny pleacă de la noi. Aici îmi arăta ținuta pe care a purtat-o la interviu, și-a găsit un loc de muncă la o grădiniță și mă bucur pentru ea. Keshika și Lorena rămân alături de noi. Vom avea un nou ritm: o săptămână copiii la mine, una la Rareș, iar bonele vor veni prin rotație în săptămâna în care copiii sunt la mine“, a transmis Andreea Popescu pe Instagram.

Aceasta a vorbit și despre contractul semnat înaintea căsătoriei, explicând că a considerat înțelegerea ca fiind una firească, având în vedere situația familială a fostului soț.

„Așa a trebuit. El vine dintr-o familie foarte bună. Din punctul meu de vedere, a fost ceva corect, nici nu am ezitat, am zis din prima “Da”. Am fost de acord, pentru ca, în cazul în care, Doamne ferește, s-ar fi întâmplat ceva, să beneficiez de munca socrilor mei, despre asta era vorba. Ce se întâmplă în timpul căsătoriei e altceva, dar a fost o dovadă de iubire, am zis că da, ok, pentru că nu mă căsătoresc dintr-un considerent. Nu m-a deranjat absolut deloc”, a declarat Andreea Popescu.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
