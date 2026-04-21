Un turist român a avut surpriza vieții: A găsit sarmale și mici într-un restaurant din Filipine! Cât costă

Un turist român aflat în Filipine a avut parte de o surpriză neașteptată atunci când, într-un restaurant local, a descoperit în meniu preparate tradiționale românești precum sarmalele și micii.

Într-o țară aflată la mii de kilometri distanță, întâlnirea cu aceste feluri de mâncare a atras imediat atenția, mai ales datorită prețurilor afișate și modului în care bucătăria românească este integrată într-un context asiatic.

Un turist român a avut surpriza vieții: A găsit sarmale și mici într-un restaurant din Filipine!

Sarmalele sunt listate la 450 de pesos filipinezi, aproximativ 31 de lei, iar micii apar în aceeași zonă de preț, ceea ce îi plasează la un nivel similar cu restaurantele din România, în special cele din zone turistice. Pentru mulți români, astfel de descoperiri devin momente de familiaritate culinară într-un cadru exotic.

Meniul restaurantului include însă mult mai multe preparate inspirate din bucătăria românească sau adaptate într-o variantă româno‑filipineză.

Cuburile de vită în sos de unt cu usturoi și ciuperci sunt listate la 529 de pesos, aproximativ 37 de lei, iar cotletul de porc la grătar, servit cu cartofi prăjiți și salată de varză, ajunge la 33 de lei.

Cât costă

Pieptul de pui la grătar este 31 de lei, la fel și fileul de pește dory, servit cu cartofi, orez și ceapă caramelizată. Printre opțiunile mai accesibile se află peștele prăjit cu mămăligă, la 17 lei, un preparat care păstrează o notă familiară pentru români.

Ostropelul de pui, pregătit cu sos de roșii, usturoi și ciuperci, este listat tot la 31 de lei. Aripioarele de pui cu orez și kangkong, o plantă asiatică asemănătoare spanacului de apă, costă aproximativ 20 de lei.

Pleşcovița, servită cu lipie, muștar și ceapă, are un preț de 32 de lei, iar varianta de porc salpicao, cu ciuperci și ardei în sos de unt cu usturoi, este 31 de lei. Plăcintele cu crustă de mămăligă, disponibile cu umplutură de porc, vită, pui sau opțiuni vegane, sunt cuprinse între 25 și 31 de lei, în funcție de variantă. Porția de mici cu cartofi prăjiți, salată de varză și lipie rămâne în zona de 31 de lei.

