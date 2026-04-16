Vacanță în Egipt cu final neașteptat. Ce a păţit un român în concediu: „M-am ales cu un “suvenir” pe care nu l-am comandat”

De: David Ioan 16/04/2026 | 16:35
Un turist român întors recent din Egipt a relatat o experiență neplăcută care i-a afectat serios starea de sănătate imediat după revenirea în țară.

Mărturia sa, publicată pe o rețea de socializare, a devenit rapid un avertisment pentru cei care aleg destinații exotice și pot subestima riscurile asociate consumului de apă sau alimente contaminate.

Bărbatul a povestit că, deși vacanța în Hurghada a decurs fără probleme, la scurt timp după întoarcere a început să se confrunte cu simptome severe. Acesta a explicat că o greșeală aparent minoră i-a provocat o enterocolită infecțioasă, transformând o călătorie reușită într-o experiență dificilă.

„ATENȚIE celor care merg în Egipt sau au fost recent! M-am întors din Hurghada și m-am ales cu un „suvenir” pe care nu l-am comandat — enterocolită infecțioasă. Crampe puternice, scaune moi, stare generală vai de capul meu de 2 zile. Ambulanță, bilet de trimitere, tratament. Exact ce nu îți dorești după o vacanță. Cum am luat-o cel mai probabil? Cuburile de gheață din băuturi — par inofensive, dar sunt făcute din apa locală, nefiltrată, plină de bacterii și paraziți pe care stomacul nostru european nu îi cunoaște. Evită gheața. Fără excepții. Ce să luați obligatoriu cu voi în Egipt sau orice țară similară:

  • Furazolidon — antibiotic + antiparazitar, primul la care apelezi la orice diaree
  • No-Spa — pentru crampe abdominale
  • Litorsal sau Gesol — rehidratare cu electroliți
  • Saccharomyces boulardii — probiotice specifice diareei călătorului
  • Smecta sau Enterosgel — protecție mucoasă intestinală

Reguli de supraviețuire în Egipt:

  • Apă îmbuteliată sigilată — inclusiv pentru spălat pe dinți
  • Zero cuburi de gheață · Fructe doar cu coajă — banane, portocale
  • Mâncare fierbinte, servită fierbinte · Evită salatele crude și fructele de mare
  • Gel dezinfectant înainte de fiecare masă

La primul semn de diaree — nu aștepți! Furazolidon imediat + Litorsal + repaus alimentar. Nu faceți greșeala mea să așteptați 4 zile sperând că trece singur. Nu trece. Vacanța a fost frumoasă — suvenirele bacteriene mai puțin. Aveți grijă de voi!”, a transmis acesta.

Relatarea scoate în evidență riscurile la care pot fi expuși turiștii în zone unde apa potabilă nu respectă aceleași standarde ca în Europa. Detalii aparent nesemnificative, precum gheața din băuturi sau consumul de alimente crude, pot deveni factori declanșatori pentru infecții digestive.

Astfel de situații sunt frecvent raportate în destinațiile exotice, iar specialiștii recomandă prudență sporită în privința apei, alimentelor și igienei personale, pentru a preveni problemele de sănătate care pot apărea după întoarcerea din vacanță.

CITEŞTE ŞI: Alimente de evitat din cauza riscului de mucegai. Sfatul unui cardiolog

Boala pe care mulţi români nu ştiu că o pot avea. O descoperă abia la analize

Iți recomandăm
Cum arată Bud Bundy acum, la 52 de ani. Pro TV a început să redifuzeze „Familia Bundy” pe Voyo acum, în aprilie 2026
Știri
Cum arată Bud Bundy acum, la 52 de ani. Pro TV a început să redifuzeze „Familia Bundy” pe…
Rareș din Vaslui și-a părăsit nevasta și copiii, după ce s-a îndrăgostit de o tinerică din Negrești. Acum, după un an de relație, și-a dat amanta în judecată: Care e motivul pentru care îi cere 117.000 lei
Știri
Rareș din Vaslui și-a părăsit nevasta și copiii, după ce s-a îndrăgostit de o tinerică din Negrești. Acum,…
Planul de debarcare a lui Bolojan confirmat de PSD
Mediafax
Planul de debarcare a lui Bolojan confirmat de PSD
480 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste județe din România. Cine se încadrează
Gandul.ro
480 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste județe din România....
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Prosport.ro
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Șoc în fotbal: fostul portar Alex Manninger a murit într-un accident rutier îngrozitor. A intrat cu mașina într-un tren de pasageri
Adevarul
Șoc în fotbal: fostul portar Alex Manninger a murit într-un accident rutier îngrozitor....
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri ar putea prelua rolul lui Viktor Orban
Digi24
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri ar putea prelua...
Presa maghiară: Alegerile din Ungaria sunt oglinda în care se privește o Românie care stagnează
Mediafax
Presa maghiară: Alegerile din Ungaria sunt oglinda în care se privește o Românie...
Parteneri
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua siluetă! A slăbit drastic
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua...
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Avertismentul unui român după vacanța petrecută în Egipt: „M-am ales cu un «suvenir» pe care nu l-am comandat”
Click.ro
Avertismentul unui român după vacanța petrecută în Egipt: „M-am ales cu un «suvenir» pe care...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)
Digi24
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan...
Americanii au lansat cea mai „parșivă” dronă. Inspirată de „peștele vampir” care urmărește ținta înainte de atac
Promotor.ro
Americanii au lansat cea mai „parșivă” dronă. Inspirată de „peștele vampir” care urmărește ținta înainte...
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Megastructură misterioasă veche de 6.200 de ani, descoperită în România
go4it.ro
Megastructură misterioasă veche de 6.200 de ani, descoperită în România
Un bărbat a găsit cea mai mare peșteră din lume!
Descopera.ro
Un bărbat a găsit cea mai mare peșteră din lume!
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
Go4Games
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
480 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste județe din România. Cine se încadrează
Gandul.ro
480 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste județe din România. Cine se...
