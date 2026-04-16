Vacanță în Egipt cu final neașteptat. Ce a păţit un român în concediu: „M-am ales cu un “suvenir” pe care nu l-am comandat”

Un turist român întors recent din Egipt a relatat o experiență neplăcută care i-a afectat serios starea de sănătate imediat după revenirea în țară.

Mărturia sa, publicată pe o rețea de socializare, a devenit rapid un avertisment pentru cei care aleg destinații exotice și pot subestima riscurile asociate consumului de apă sau alimente contaminate.

Vacanță în Egipt cu final neașteptat

Bărbatul a povestit că, deși vacanța în Hurghada a decurs fără probleme, la scurt timp după întoarcere a început să se confrunte cu simptome severe. Acesta a explicat că o greșeală aparent minoră i-a provocat o enterocolită infecțioasă, transformând o călătorie reușită într-o experiență dificilă.

„ATENȚIE celor care merg în Egipt sau au fost recent! M-am întors din Hurghada și m-am ales cu un „suvenir” pe care nu l-am comandat — enterocolită infecțioasă. Crampe puternice, scaune moi, stare generală vai de capul meu de 2 zile. Ambulanță, bilet de trimitere, tratament. Exact ce nu îți dorești după o vacanță. Cum am luat-o cel mai probabil? Cuburile de gheață din băuturi — par inofensive, dar sunt făcute din apa locală, nefiltrată, plină de bacterii și paraziți pe care stomacul nostru european nu îi cunoaște. Evită gheața. Fără excepții. Ce să luați obligatoriu cu voi în Egipt sau orice țară similară: Furazolidon — antibiotic + antiparazitar, primul la care apelezi la orice diaree

No-Spa — pentru crampe abdominale

Litorsal sau Gesol — rehidratare cu electroliți

Saccharomyces boulardii — probiotice specifice diareei călătorului

Smecta sau Enterosgel — protecție mucoasă intestinală Reguli de supraviețuire în Egipt: Apă îmbuteliată sigilată — inclusiv pentru spălat pe dinți

Zero cuburi de gheață · Fructe doar cu coajă — banane, portocale

Mâncare fierbinte, servită fierbinte · Evită salatele crude și fructele de mare

Gel dezinfectant înainte de fiecare masă La primul semn de diaree — nu aștepți! Furazolidon imediat + Litorsal + repaus alimentar. Nu faceți greșeala mea să așteptați 4 zile sperând că trece singur. Nu trece. Vacanța a fost frumoasă — suvenirele bacteriene mai puțin. Aveți grijă de voi!”, a transmis acesta.

Relatarea scoate în evidență riscurile la care pot fi expuși turiștii în zone unde apa potabilă nu respectă aceleași standarde ca în Europa. Detalii aparent nesemnificative, precum gheața din băuturi sau consumul de alimente crude, pot deveni factori declanșatori pentru infecții digestive.

Astfel de situații sunt frecvent raportate în destinațiile exotice, iar specialiștii recomandă prudență sporită în privința apei, alimentelor și igienei personale, pentru a preveni problemele de sănătate care pot apărea după întoarcerea din vacanță.

CITEŞTE ŞI: Alimente de evitat din cauza riscului de mucegai. Sfatul unui cardiolog

Boala pe care mulţi români nu ştiu că o pot avea. O descoperă abia la analize