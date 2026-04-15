Boala pe care mulţi români nu ştiu că o pot avea. O descoperă abia la analize

O afecțiune tăcută, care nu provoacă durere și despre care se discută prea puțin, riscă să afecteze în următorii ani aproape două miliarde de persoane la nivel global. Este vorba despre ficatul gras, considerat un precursor al cirozei și strâns legat de stilul de viață modern.

Ritmul alert în care trăiesc mulți oameni face ca boala hepatică să nu mai fie asociată doar cu vârsta înaintată, tot mai mulți tineri fiind diagnosticați pe fondul obezității, alimentației dezechilibrate și lipsei activității fizice. Mai grav este că numeroși români nu știu că pot suferi de această afecțiune.

Boala pe care mulţi români nu ştiu că o pot avea

La doar 14 ani, Vicenţiu a avut primele semne ale unei probleme hepatice. A reușit să le depășească printr-o alimentație corectă, pe care o respectă și astăzi, la aproape 60 de ani. El spune că sportul a avut cel mai mare impact, chiar și după ce a renunțat la fotbalul de performanță.

„Mergi, alergi, să stai în aer… Mişcarea e foarte importantă. Oamenii nu prea au timp pentru sport şi e păcat. Ar trebui să se îndrepte mai mult către parcuri”, spune Vicenţiu Iorgulescu.

Medicii confirmă tendința îngrijorătoare: tot mai mulți pacienți tineri ajung la consultații cu o boală care, în mod obișnuit, apărea la vârsta a treia. Bărbații sunt diagnosticați cel mai devreme, între 35 și 39 de ani, iar femeile, de regulă, după 55 de ani. Este o perioadă în care mulți nu iau în calcul riscul unei afecțiuni hepatice. Factorii favorizanți sunt numeroși, de la mesele bogate și consumul ridicat de zahăr, până la fumat și sedentarism.

Un pacient povestește că a aflat întâmplător diagnosticul:

„Am ciroză de 7 ani. Am descoperit întâmplător. Am făcut nişte analize şi am luat la rând mai multe spitale. Unii mi-au zis că ar fi de la alcool, într-adevăr am avut o muncă de teren unde mai serveam câte ceva, dar am avut şi 18 ani de muncă în mediul toxic.”

În prezent, unul din șase oameni suferă de ficat gras, ceea ce reprezintă o creștere de 140% în ultimele trei decenii. Specialiștii din Marea Britanie avertizează că până în 2050 boala hepatică metabolică ar putea afecta aproape două miliarde de persoane la nivel mondial. Evoluția este adesea silențioasă, fără simptome clare, motiv pentru care mulți pacienți descoperă problema abia la analizele de rutină.

O descoperă abia la analize

Atunci când apar, manifestările precum oboseala persistentă, balonarea sau disconfortul abdominal pot fi confundate cu alte afecțiuni. Netratat, ficatul gras poate evolua către ciroză sau chiar cancer hepatic.

„Ne supunem la o grămadă de riscuri. Steatoza nu vine singură. Ea e legată de obezitate, de consumul de dulciuri, poate avem o rezistenţă scăzută la insulină, în timp facem tensiune, cresc bolile cardio. Da, şi copiii sunt în egală măsură afectaţi de obezitate şi de încărcare grasă a ficatului”, explică medicul gastroenterolog Manea Mahu Claudia.

Specialiștii subliniază că boala poate fi prevenită printr-un stil de viață echilibrat. Alimentația variată, mișcarea constantă și controalele medicale regulate pot reduce semnificativ riscul.

„Pare banal, dar e atât de la îndemână… un stil de viaţă sănătos înseamnă să avem echilibru în toate, să evităm alimentele ultraprocesate, să mâncăm şi o sălăţică, şi un fruct, să renunţăm la dulciuri sau în cantităţi mici, să facem mai multă mişcare, să evit mesele prea copioase”, mai spune medicul Manea Mahu Claudia.

Obiceiurile alimentare ale românilor nu ajută însă prea mult, inclusiv atunci când ies la restaurant.

„90% din clienții restaurantelor aleg ce este mai tip fast food, ce nu se poate găti acasă, în special mâncărurile grase. Tocmai de asta avem în meniul nostru ciorbele, mâncare gătită, tradiţionalul românesc, însă cu toate astea fast food-ul este de preferat”, afirmă Adrian Coles, manager de restaurant.

Medicii atrag atenția că regenerarea ficatului necesită timp și consecvență.

„Repararea ficatului se face în timp. Slăbitul și aranjarea alimentelor în farfurie, să avem grijă să aducem alimente sănătoase, neprăjite, neprocesate, suficiente legume zilnic, să evităm carbohidrații în a doua parte a zilei”, explică Ioana Stavrositu, medic specialist endocrinolog nutriționist.

Pentru că ficatul nu doare până când boala este avansată, medicii insistă asupra prevenției. Stilul de viață echilibrat și analizele periodice pot reduce considerabil riscul unei afecțiuni hepatice care, în cele mai multe cazuri, poate fi evitată.

