„Boala porcului” după mesele de Paște: medicul Mihail Pautov dezvăluie cum îți revii rapid

Știm cu toții că românii, în general, dau iama în mâncare la fiecare masă de sărbători. Tradiția ne ajută în acest sens, românii având la marile sărbători sau petreceri mese pline cu feluri cât mai variate, multă carne, în general mâncăruri grele. Medicul Mihail Pautov ne dă câteva sfaturi importante pentru a ajuta digestia și a ne reveni mai repede după o masă bogată.

Doctorul Mihail Pautov, într-o intervenție de pe rețelele de socializare dezvăluie câteva metode de a ne pune pe picioare mai repede după o masă bogată, așa cum se întâmplă acum, de sărbătorile Pascale.

Medicul Mihail Pautov dezvăluie cum îți revii rapid

Acesta subliniază importanța suplimentelor naturale, precum ananasul, ghimbirul sau apa cu lămâie. Ananasul este una din cele mai bune soluții, deoarece conține o substanță numită bromelaină, o enzimă care ajută la digestie. Ghimibirul de asemenea stimulează digestia, dar reduce și balonarea, iar pe locul trei s-ar afla lămâia care, de asemenea, ajută digestia fără a avea însă efecte la fel de puternice ca primele două.

”După o masă grea, ce soluții am? Putem să luăm câteva suplimente care să ajute digestia să meargă mai repede. Niște enzime digestive sau putem să mâncăm o felie de ananas, care la fel ajută digestia, niște ghimbir, o apă cu lămâie în cantități mici, pentru că nu vrem să diluăm foarte tare acidul gastric, care de fapt ajută mâncarea să se digere mai repede.”

Mișcarea, cel mai bun aliat al stomacului

Cel mai răspândit fenomen după o masă copioasă, este să ne odhinim. Este un fenomen natural, căci sângele din corp, inclusiv din creier, se îndreaptă către stomac, pentru a ajuta digestia. Astfel apare starea de somnolență căreia nu trebuie să îi cedăm. Din contră, trebuie să ne ambiționăm să rămânem în picioare, nu așezați, și de preferat este să facem o mișcare ușoară, nu sport propriu-zis pentru că ne-ar face mai mult rău. O plimbare ușoară, după cum subliniază medicul, este remediul perfect:

”Cel mai important este nu ne așezăm. Este bine să facem ceva mișcare, așa, lejeră, pentru că o mișcare prea mare ne-ar dăuna și ne-am simți poate chiar mai rău. Dar dacă stăm jos, cu siguranță o să suferim știi, de „boala porcului”. Dar, dacă mergem un pic, dacă ne mișcăm prin mers, ne ajută. Trebuie să ținem cont: mușchii care ne ajută la mers se întind până în abdomen, sauas mare, sauas mic, care atunci când mergem se contractă și ajută un pic la acest tranzit intestinal.”

