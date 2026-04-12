Medicul nutriționist Mihaela Bilic, despre riscurile consumului de drob, ”cozonacul” din carne, preparatul ce nu lipsește de la masa de Paște

Drobul de miel este nelipsit de pe masa de Paște și este considerat de mulți un preparat tradițional gustos și hrănitor. Medicul Mihaela Bilic afirmă că dincolo de savoare, acesta vine la pachet cu beneficii importante pentru organism, dar și cu câteva riscuri care nu trebuie ignorate, dacă vorbim de organele din care se prepară.

Mihaela Bilic ne descrie poetic drobul, numindu-l ”cozonac din carne”, și ne vorbește despre nutrienții esențiali pe care acesta îi conține.

Mihaela Bilic, despre riscurile consumului de drob

Specialista susține, în același timp, că organele din care drobul este făcut nu sunt o carne de mâna a doua, deși există țări în care acestea nu sunt consumate. În România, iată, situația stă altfel:

„Drobul de miel, un preparat tradițional pentru masa de Paște, un fel de cozonac din carne, făcut din organe de miel și multe verdețuri. Ficatul și ficățeii, creierul, pipota, inima și rinichii, splina, sunt organe cu o valoare nutritivă crescută. Le considerăm o carne de categoria a doua, iar în unele țări ele nici măcar nu se consumă, însă mă bucur că la noi sunt prețuite. Drobul de miel stă mărturie.”

Avantajele și dezavantajele drobului

Vorbind despre avantajele organelor, nutriționista Mihaela Bilic enumeră atât multitudinea de minerale prezente în organe, dar și avantajele economice:

”Ce avantaje au organele? Sunt accesibile ca preț, au un conținut crescut de proteine și puține grăsimi, sub 5%, sunt bogate în vitamine A și D, tot grupul de vitamina B, zinc și seleniu.”

Mihaela Bilic laudă mai ales proprietățile ficatului, bogat în fier, dar trage și un semnal de alarmă asupra conținutului excesiv de vitamina A. Vorbind despre rinichi, pericolul excesului de acid uric nu este nici el de neglijat:

”Cu 100 de grame de ficat acoperim 50% din necesarul zilnic de fier și până la 300% din vitamina B, are un aport de vitamina A de 15-30 de ori mai mare decât zona zilnică recomandată, totul cu numai 135 de calorii și 4 grame de grăsime. Dezavantajele? Avem mult colesterol în ficat și creier, mult acid uric în rinichi, plus eventuale urme de toxine și antibiotice.”

Intrând mai mult în detaliu, medicul, dezvăluie că excesul de Vitamina A poate duce în cazul de acumulare în organism chiar și la hepatite cronice. Precauții trebuie luate și atunci când vorbim de femeile gravide:

”Nu e recomandat să consumăm ficat în exces, din cauza aportului mare de colesterol, 300 de miligrame la suta de grame. Există și riscul de acumulare de vitamina A, care poate duce la hepatite cronice. Și la femeile gravide consumul trebuie limitat la maximum o dată pe săptămână. Prea mută vitamina A crește riscul de malformații la făt.”

Vorbind despre creier, Mihaela Bilic lansează noi avertismente, mai ales dacă acest produs este consumat separat. Creierul ne poate afecta silueta dar crește și riscul de gută, asta în ciuda consumului mic de colesterol:

”Creierul este campion la aportul de colesterol: 2.000 de miligrame la suta de grame și are purine din belșug, care cresc riscul de gută. Rinichii au sub 4% grăsime, dar conțin mult colesterol și acid uric. Inima este organul cu cea mai puțină grăsime.”

Drobul devine un aliat în curele de slăbire

În final, Mihaela Bilic vorbește la superlativ despre drob, acest aliment minune, hrănitor și sățios, ce poate fi gătit din diverse surse de carne, recomandat chiar și în timpul dietelor:

”Drobul este un preparat dietetic ce are la bază organe fierte, ouă și multă verdeață, totul gătit la cuptor. Acest chec hrănitor și sățios poate fi făcut din carne de miel sau și din carne sau organe pui, vită sau porc. Una sau două felii de drob, alături de o porție generoasă de salată verde sau alte legume este o masă delicioasă, recomandată chiar și în cura de slăbire. Suntem sătui și nici risc de îngrășare nu avem. Singurul regret este că nu putem mânca drob tot timpul”

