Alimente de evitat din cauza riscului de mucegai. Sfatul unui cardiolog

De: David Ioan 15/04/2026 | 20:12
Bolile cardiovasculare continuă să fie principala cauză de mortalitate la nivel mondial, însă specialiștii subliniază că prevenția rămâne cea mai eficientă metodă de protecție.

Profesorul Dr. Snežana Bašić, cardiolog internist cu peste patru decenii de experiență, declară pentru presa sârbească că adoptarea unor obiceiuri sănătoase poate reduce semnificativ riscurile.

Alimente de evitat din cauza riscului de mucegai

Potrivit medicului, o alimentație echilibrată, mișcarea constantă și supravegherea atentă a factorilor de risc reprezintă baza unei inimi sănătoase.

„Obiceiurile de viață sunt cheia. Trebuie să fim atenți la ce mâncăm și, mai ales, la ce evităm să consumăm”, afirmă Dr. Bašić.

Ea atrage atenția asupra consumului tot mai frecvent de produse procesate, inclusiv sucurile de fructe sau rodia stoarsă, care pot ascunde pericole.

„Nu știi dacă a fost mucegai pe ele. Mucegaiul poate fi cancerigen. Este mai bine să consumăm fructele crude, deoarece fibrele din ele ajută digestia și reduc colesterolul”, explică specialista.

O altă recomandare vizează controalele medicale periodice, în special hemoleucograma și evaluarea profilului lipidic. Dr. Bašić consideră că examinările anuale obligatorii din trecut aveau un rol important în prevenție. Ea avertizează că inclusiv copiii ar trebui monitorizați, în contextul creșterii obezității infantile și al consumului ridicat de fast food.

Medicul subliniază că valoarea totală a colesterolului nu oferă o imagine completă, fiind necesară analiza lipoproteinelor pentru o evaluare corectă a riscului cardiovascular.

„În trecut, limita superioară era 6,1. Astăzi este 5,1. Aceste schimbări reflectă doar unul dintre factorii de risc. Dacă ai tensiune arterială bună, glicemie normală și faci mișcare, dieta devine esențială pentru echilibrul general”, precizează Bašić.

Sfatul unui cardiolog

Referindu-se la tendințele nutriționale moderne, Dr. Bašić critică eliminarea unor alimente tradiționale, precum mierea naturală.

„Mierea este un imunomodulator natural, conține neupterină, cel mai bun imunomodulator din lume. Industria farmaceutică nu a reușit să-l sintetizeze. Excluderea ei din alimentație este o greșeală”, susține medicul.

Ea recomandă evitarea produselor procesate și atenție sporită la etichete, menționând inclusiv iaurtul grecesc, despre care afirmă că ar conține adesea ulei de palmier în loc de lapte, un ingredient greu de digerat. Dr. Bašić încurajează revenirea la alimente simple, tradiționale, asemănătoare celor consumate de generațiile anterioare.

În opinia sa, modelul alimentar al bunicilor reprezintă o sursă valoroasă de inspirație.

„Priviți în trecut. Ce mâncau bunicii noștri? Cei din familia mea au trăit până la peste 100 de ani. Mâncau simplu, fără excese și fără alimente procesate. Luați exemplu din acele modele sănătoase și ignorați sfaturile celor care, fără experiență, vă spun să eliminați alimente tradiționale”, concluzionează Dr. Bašić.

Specialiștii reamintesc că prevenția rămâne un instrument esențial în combaterea bolilor cardiovasculare, iar adoptarea unor obiceiuri sănătoase este o responsabilitate individuală, cu efecte directe asupra calității vieții.

ULTIMA ORĂ
Cât s-a îngrășat Adela Popescu de Paște. Soția lui Radu Vâlcan vrea să scape repede de kilogramele ...
Cât s-a îngrășat Adela Popescu de Paște. Soția lui Radu Vâlcan vrea să scape repede de kilogramele în plus
Pensia minimă pentru economii lunare. Suma care face diferența pentru pensionari
Pensia minimă pentru economii lunare. Suma care face diferența pentru pensionari
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 16 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 16 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Alex Militaru și-a petrecut Paștele cu iubita. Ce mesaj a transmis fostul soț al lui Carmen Grebenișan
Alex Militaru și-a petrecut Paștele cu iubita. Ce mesaj a transmis fostul soț al lui Carmen Grebenișan
Trei zodii puse la încercare în această primăvară. Ce spun astrologii
Trei zodii puse la încercare în această primăvară. Ce spun astrologii
Boala pe care mulţi români nu ştiu că o pot avea. O descoperă abia la analize
Boala pe care mulţi români nu ştiu că o pot avea. O descoperă abia la analize
Vezi toate știrile