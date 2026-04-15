Dieta-fulger de 3 zile care te ajută să slăbești după Paște. Ce alimente trebuie să consumi

De: Anca Chihaie 15/04/2026 | 06:20
dieta fulger. sursă foto - Freepik

După perioada sărbătorilor pascale, caracterizată prin mese bogate și combinații alimentare consistente, tot mai multe persoane caută soluții rapide pentru a reveni la o stare de echilibru fizic. Excesul de alimente grase, dulciuri și porții mari duce frecvent la o creștere temporară în greutate, însoțită de balonare, retenție de apă și o senzație generală de disconfort. Specialiștii atrag atenția că aceste modificări nu indică neapărat acumularea de grăsime în exces, ci mai degrabă efectele unui stil alimentar dezechilibrat pe termen scurt.

În acest context, o dietă de scurtă durată, întinsă pe parcursul a trei zile, poate contribui la reglarea digestiei și la eliminarea surplusului de lichide din organism. Aceasta nu presupune restricții drastice sau înfometare, ci adoptarea unor alegeri alimentare mai ușoare, menite să sprijine procesele naturale ale corpului, potrivit csid.ro

Prima zi a acestui regim alimentar are rolul de a „reseta” organismul. Accentul este pus pe hidratare și mese ușoare. Dimineața poate începe cu un iaurt simplu, completat de semințe și un fruct proaspăt, oferind un aport echilibrat de nutrienți. La prânz, sunt recomandate supele sau ciorbele de legume, ușor de digerat, iar seara o salată consistentă, în care poate fi adăugată o sursă de proteină slabă, precum oul sau brânza degresată. Consumul de lichide, fie că este vorba despre apă sau ceaiuri neîndulcite, joacă un rol esențial în această etapă.

Cea de-a doua zi este orientată către susținerea metabolismului și reducerea senzației de balonare. Micul dejun poate include o omletă simplă sau un smoothie nutritiv, în funcție de preferințe. Prânzul aduce în prim-plan proteinele slabe, precum pieptul de pui la grătar, asociat cu legume proaspete sau gătite ușor. Cina rămâne ușoară, bazată pe legume la abur sau salate. În această etapă se recomandă eliminarea completă a dulciurilor și a produselor din făină albă, considerate factori care pot încetini procesul de revenire.

În a treia zi, alimentația începe să revină treptat la normal, însă în limite echilibrate. Micul dejun poate fi alcătuit din fulgi de ovăz combinați cu fructe, oferind energie și fibre. La prânz sunt indicate opțiuni precum peștele sau carnea slabă, alături de salate, iar seara poate include o supă ușoară sau un iaurt. Controlul porțiilor devine important, pentru a evita reluarea obiceiurilor alimentare excesive.

Printre alimentele considerate utile în această perioadă se numără legumele verzi, supele, proteinele slabe și fructele cu conținut redus de zahăr. Acestea susțin digestia și contribuie la diminuarea retenției de apă. În schimb, prăjelile, alcoolul, produsele procesate și dulciurile sunt de evitat, cel puțin temporar, deoarece pot accentua starea de disconfort.

Pe lângă alimentație, anumite obiceiuri zilnice pot accelera procesul de revenire. Consumul a minimum doi litri de apă pe zi, mișcarea ușoară, precum plimbările, evitarea meselor târzii și asigurarea unui somn odihnitor sunt factori care sprijină refacerea organismului.

