BANCUL ZILEI | Băiatul care repară televizoare

-Ai reparat vreodată televizoare? întreabă ea, uitându-se pe fereastră…

-Nu! răspunde el tolănit pe pat.

-Ar fi bine s-o faci, pentru că vine soțul meu!

Alte glume haioase

Bulă și Bubulina

Bulă se plânge Bubulinei:

– Draga mea, după 3 zile de ouă ochiuri, nu crezi că trebuie să încercăm, totuși, să mâncăm și altceva?

– Bineînțeles, Bulă. Azi o să-ți fac omletă!

„Eu sunt cel mai tare bărbat. Bulă”

Cică s-a dus Bula în pauză și a scris apăsat pe tablă: “Eu sunt cel mai tare bărbat. Bulă.”

Învățătoarea, o femeie tânără și drăguță, intră în clasă, se uită la tablă și citește. Apoi îi spune lui Bulă:

– După oră, să mă aștepți în fața cancelariei.

În pauză, înainte de a se duce la cancelarie, Bulă le spune colegilor:

– Ați văzut, mai băieți, ce importantă este reclama?

Polițistul și cuplul din parcare

Un polițist patrula noaptea într-un binecunoscut loc pentru parking. Vede un cuplu într-o mașină, cu luminile aprinse.

Când se apropie, observă că bărbatul era pe locul șoferului citind o revistă, iar tânăra, pe bancheta din spate, croșeta. Șocat de situația asta surprinzătoare, polițaiul se apropie de mașină și bate în geam.

Tânărul dă fereastra jos:

– Da, domnule polițist.

– Ce faceți voi aici?

– Nu-i evident? Eu citesc o revistă…

Arătând către tânăra femeie, polițaiul zice:

– Bine, bine, dar ea?

Tânărul răspunde:

– Cred că își croșetează un pulover…

Polițistul e bulversat total. Un tânăr cuplu în mașină la ora asta și nimic in materie de tandreturi!

– Câți ani ai tinere?

– 25…

– Dar ea, ce vârstă are ?

Tânărul se uită la ceas și zice:

– Va avea 18… în 30 de minute!

