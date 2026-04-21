BANC | Autobuzul inteligent

A apărut autobuzul inteligent:
Nu te lasă să cobori cu mai multe portofele decât aveai la urcare…
Paradoxul patului
Te întinzi în pat să te odihnești… adormi!
Te pui în pat să citești o carte… adormi!
Te pui în pat să vizionezi un film… adormi!
Te pui în pat să te culci… stai treaz!
La plimbare
— Ce faci?
— Mi-a spus psihologul ca atunci când am nervi să mă plimb.
— Unde ești acum?
— Aproape de Istanbul…
„Îți aduc cafeaua în pat?”
– Iți aduc cafeaua in pat, dragul meu?
– Nu, dragostea mea. Voi lua micul dejun cu tine la bucătărie.
– Omletă sau ochiuri, iepuraș?
– Omletă, soarele meu.
Ea răsuflă ușurată:
– Stai așa… Deci nici tu nu-ți amintești numele meu…
Prima întâlnire, la restaurant:
Ea, agitată:
– Nu servești nimic, bere, coniac?
El răspunde calm
– Nuu… mulțumesc frumos!
Ea, mai agitată
– O vodka… un whiskey… sau măcar o pălincă?
El și mai calm
– Stai relaxată… ești frumoasă!
Blondele și Mercedes-ul
Două blonde frumoase se plimbau prin oraș cu un Mercedes ultimul model. Ajung ele la semafor și se opresc.
Blonda de la volan, uitându- se la semafor, îi spune celeilalte:
– Ai văzut fată ce culoare roșie frumoasă are semaforul. Ca și rujul meu.
– Întradevăr, foarte frumos.
– Vai dar ce galben frumos tu fată, exact ca și maieul meu.
– Ai dreptate, e chiar frumos.
– Fată! Dar ce verde frumos ca și maieul tău.
– Daaa! Exact! Și acum e iarăși același roșu, a mai fost, accelerează să plecăm.
Ion cu soția în vizită la Gelu
Ion cu soția în vizită la Gelu. Jucând cărți la masă, Ion scapă o carte sub masă și când se apleacă s-o ia bagă de seamă că soția lui Gelu nu poartă chiloți. După ce termină ei jocul, aceasta îl prinde singur prin bucătărie și-l întreabă:
-Ți-a plăcut ce ai văzut sub masă? O poți avea pentru 100€. Vino sâmbătă după-amiază pe la două, că Gelu lucrează.
Trec zilele, sâmbătă la 2 vine Ion, îi dă 100€, își face de cap cu ea și pleacă mulțumit. Pe la 4:30 vine și Gelu acasă.
-Nevastă, a fost Ion azi pe aici?
-A fost… zice ea cam cu juma’ de gură.
-Și-a dat 100€?
-Mi-a dat… zice ea cu teamă că Gelu o fi ”mirosit” ceva.
-Bun! A trecut azi-dimineață pe la serviciu și mi-a cerut 100€ împrumut zicând că ți-i dă ție după-amiază”.
