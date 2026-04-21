BANC | Autobuzul inteligent

Este marți, iar cel mai bun mod de a-ți petrece ziua este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești întreaga zi. Hai să râdem împreună!

A apărut autobuzul inteligent:

Nu te lasă să cobori cu mai multe portofele decât aveai la urcare…

Alte bancuri haioase

Paradoxul patului

Te întinzi în pat să te odihnești… adormi!

Te pui în pat să citești o carte… adormi!

Te pui în pat să vizionezi un film… adormi!

Te pui în pat să te culci… stai treaz!

La plimbare

— Ce faci?

— Mi-a spus psihologul ca atunci când am nervi să mă plimb.

— Unde ești acum?

— Aproape de Istanbul…

„Îți aduc cafeaua în pat?”

– Iți aduc cafeaua in pat, dragul meu?

– Nu, dragostea mea. Voi lua micul dejun cu tine la bucătărie.

– Omletă sau ochiuri, iepuraș?

– Omletă, soarele meu.

Ea răsuflă ușurată:

– Stai așa… Deci nici tu nu-ți amintești numele meu…

Prima întâlnire, la restaurant:

Prima întâlnire, la restaurant:

Ea, agitată:

– Nu servești nimic, bere, coniac?

El răspunde calm

– Nuu… mulțumesc frumos!

Ea, mai agitată

– O vodka… un whiskey… sau măcar o pălincă?

El și mai calm

– Stai relaxată… ești frumoasă!

Blondele și Mercedes-ul

Două blonde frumoase se plimbau prin oraș cu un Mercedes ultimul model. Ajung ele la semafor și se opresc.

Blonda de la volan, uitându- se la semafor, îi spune celeilalte:

– Ai văzut fată ce culoare roșie frumoasă are semaforul. Ca și rujul meu.

– Întradevăr, foarte frumos.

– Vai dar ce galben frumos tu fată, exact ca și maieul meu.

– Ai dreptate, e chiar frumos.

– Fată! Dar ce verde frumos ca și maieul tău.

– Daaa! Exact! Și acum e iarăși același roșu, a mai fost, accelerează să plecăm.

Ion cu soția în vizită la Gelu

Ion cu soția în vizită la Gelu. Jucând cărți la masă, Ion scapă o carte sub masă și când se apleacă s-o ia bagă de seamă că soția lui Gelu nu poartă chiloți. După ce termină ei jocul, aceasta îl prinde singur prin bucătărie și-l întreabă:

-Ți-a plăcut ce ai văzut sub masă? O poți avea pentru 100€. Vino sâmbătă după-amiază pe la două, că Gelu lucrează.

Trec zilele, sâmbătă la 2 vine Ion, îi dă 100€, își face de cap cu ea și pleacă mulțumit. Pe la 4:30 vine și Gelu acasă.

-Nevastă, a fost Ion azi pe aici?

-A fost… zice ea cam cu juma’ de gură.

-Și-a dat 100€?

-Mi-a dat… zice ea cu teamă că Gelu o fi ”mirosit” ceva.

-Bun! A trecut azi-dimineață pe la serviciu și mi-a cerut 100€ împrumut zicând că ți-i dă ție după-amiază”.

