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Bancul de weekend | „Tati, merg și eu cu tine la femei?”

De: David Ioan 05/06/2026 | 16:49
Bancul de weekend | Tati, merg și eu cu tine la femei?
Bancul de weekend | "Tati, merg și eu cu tine la femei?"
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Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit în această seară un banc excepţional, perfect pentru a-ncheia săptămână cu zâmbetul pe buze. Întâmpină weekend-ul cu voie bună, alături de noi.

– Tati, merg și eu cu tine la femei?

– Nu tati, că tu nu știi ce să le faci!

– Așa zice și mama despre tine.

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Un client întreabă un avocat cunoscut

Un client întreabă un avocat cunoscut:
– Domnule, dacă vă plătesc o mie de euro, îmi răspundeți la două întrebări?
Avocatul răspunde:
– Desigur. Care este a doua întrebare?

Cât costă un divorț?

La notar:
– Cât costă un divorț?
– 1000 de euro toate cheltuielile!
– Dar când m-am căsătorit am plătit la primărie doar 100 de lei.
– Din păcate, libertatea este scumpă!!!

O femeie vrea să divorțeze de soțul ei

O femeie vrea să divorțeze de soțul ei. La tribunal, judecătorul o întreabă:
– Care este motivul divorțului?
– Acum ceva timp i-am făcut soțului meu cadou un inel și ieri l-am văzut la mâna lui dreaptă.
Judecătorul zâmbește și spune:
– Dragă doamnă, acesta nu este un motiv de divorț.
Femeia supărată:
– Serios? Mâna lui dreaptă este secretara de la birou!

La școală

Profesoara scrie pe tablă: „Nu mam distrat deloc în vacanță”, apoi îi întreabă pe elevi:

-Ce greșeală am făcut și ce trebuie să fac ca să o îndrept?

-Să vă căutați un amant! Îi răspunsese un elev.

Jurnalul unei femei

Din jurnalul unei femei:
„Ieri am făcut o criză de isterie și am plecat de acasă. Apoi mi-am amintit că stau singură și m-am întors.”

Bulă, Bubulina și prietenul

Bulă a prins-o pe Bubulina în pat cu cel mai bun prieten al lui.

– Este în regulă, știu că în ultimul timp te-am neglijat. Putem să discutăm, nu există niciun motiv ca asta să ne ruineze relația.

– Oh, ce bine, îți mulțumesc! Nu știu ce a fost în capul meu de am făcut asta.

– Bubulino, tu să taci! Nu vorbeam cu tine.

Ora de limba română

Profesorul întreabă:

-Ion, ce este dezamăgirea?

-Dezamăgirea e atunci când mergi seara pe drum, în fața ta merge o fată frumoasă, iar când te apropii de ea, apare un autobuz și pleacă.

-Bine! Bravo, Ionele!

-Vasile, ce este dezamăgirea?

-Dezamăgirea e atunci când mergi seara pe drum, în fața ta merge un băiat frumos, iar când te apropii de el, apare un autobuz și pleacă.

CITEŞTE ŞI: BANCUL ZILEI | Tatăl, copiii și cutia metalică de sub casă

BANC | „Bulă, cum se numesc rudele Papei?”

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