Încep înscrierile la creșă și grădiniță 2026! Datele exacte și regula care îi ia prin surprindere pe părinți

De: Alina Drăgan 21/04/2026 | 16:38
Ministerul Educației a aprobat calendarul oficial pentru înscrierea copiilor în creșe, grădinițe și alte servicii de educație timpurie, aferent anului școlar 2026-2027. Așa că încep înscrierile la creșă și grădiniță. Iată ce trebuie să știe părinții și care sunt etapele de înscriere.

Părinții trebui să știe că ordinea înscrierii/numărul de înregistrare al cererii de înscriere nu constituie un criteriu, căci înscrierea nu se face pe principiul „primul venit, primul servit”, ci pe baza criteriilor generale și specifice descrise în metodologie.

Regula care îi ia prin surprindere pe părinți

Încep înscrierile la creșă și grădiniță 2026. În grupele de creșă (nivel antepreșcolar) pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani, în limita locurilor disponibile după etapa de reînscrieri. Pentru grădiniță (nivel preșcolar), sunt eligibili copiii cu vârste între 3 și 6 ani.

De menționat este și faptul că grupa mijlocie și grupa mare fac parte din învățământul obligatoriu, iar copiii de 4 și 5 ani au prioritate la înscriere. De asemenea, părinții trebuie să mai știe că în cererea de înscriere pot trece trei opțiuni, în ordinea preferințelor.

Ulterior, cererea se depune la unitatea de învățământ aleasă ca primă opțiune, iar repartizarea se face în funcție de locurile disponibile și criteriile stabilite.

Încep înscrierile la creșă și grădiniță 2026

Conform calendarului prezentat de ministerul Educației, prima etapă este cea de reînscrieri, ce se desfășoară în perioada 18 – 22 mai 2026. În această perioadă sunt reînscriși copiii care frecventează deja creșa sau grădinița și ai căror părinți își exprimă dorința de continuare printr-o cerere scrisă. Pe 22 mai 2026 are loc afișarea rezultatelor și a numărului de locuri rămase libere după această etapă.

Mai apoi, prima etapă de înscriere are loc în perioada: 25 mai – 18 iunie 2026. În această etapă, părinții depun cererile pentru copiii care nu sunt deja înscriși într-o unitate.

Calendarul este împărțit astfel:

  • 25 – 29 mai: colectarea cererilor
    2 – 8 iunie: procesare cereri (prima opțiune)
  • 9 – 12 iunie: procesare cereri (a doua opțiune)
  • 15 – 17 iunie: procesare cereri (a treia opțiune)
  • 18 iunie: afișarea rezultatelor și locurile rămase disponibile.

A doua etapă de înscriere se desfășoară în perioada 22 iunie – 9 iulie 2026. Această etapă este destinată ocupării locurilor rămase libere după prima rundă de înscrieri.

Calendarul este împărțit astfel:

  • 22 – 26 iunie: depunerea cererilor
  • 29 iunie – 1 iulie: procesare (prima opțiune)
  • 2 – 6 iulie: procesare (a doua opțiune)
  • 7 – 8 iulie: procesare (a treia opțiune)
  • 9 iulie: afișarea rezultatelor și locurile rămase disponibile.

Ulterior urmează etapa de ajustări, 17 – 28 august 2026, și este dedicată copiilor care nu au fost înscriși în primele două etape. Pot fi înscriși copiii nerepartizați, cu prioritate cei de 4 și 5 ani; copiii respinși la clasa pregătitoare; copiii de peste 2 ani pentru grupa mică. Pe 28 august 2026 vor fi afișate rezultatele finale și locurile rămase disponibile.

 

