250 lei mai puțin la pensie pentru acești 1.000.000 de pensionari din România. Cine sunt ghinioniștii

Un milion de pensionari ar putea pierde în jur de 250 de lei la pensie în acest an. Oficialii spun că nu există fonduri suficiente pentru a rămâne această sumă în buzunarele beneficiarilor.

Aproximativ un milion de pensionari ar rămâne fără suma de 250 de lei. Deși par puțini, în contextul actual în care se anunță tot mai multe scumpiri, sunt bani importanți pentru români. Această sumă reprezintă „Sprijin pentru România”, un program dedicat pensionarilor care primeau un card special pentru alimente. Lipsa fondurilor ar putea duce la oprirea acestui ajutor din partea statului.

Categoria de pensionari care va pierde 250 de lei

Unul dintre cele mai importante beneficii pentru bătrânii și persoanele vulnerabile din România s-ar putea opri în 2026. Este vorba despre programul „Sprijin pentru România”, care le oferă pensionarilor un card care este alimentat cu 250 de lei periodic. Ele puteau fi folosite pentru alimente și mese calde. Peste un milion de români primesc acest sprijin, însă riscă să fie blocat în 2026. Acest lucru se întâmplă din cauza faptului că statul nu are fonduri suficiente pentru a acoperi aceste cheltuieli. Așadar, de anul viitor, pensionarii ar putea să rămână cu mai puțini bani, dacă nu vor exista noi decizii privind finanțarea.

Conform unui răspuns oficial trimis de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, programul „Sprijin pentru România” a fost adoptat ca o măsură temporară de susținere pentru persoanele vulnerabile. Programa a fost finanțată parțial din fonduri europene. În plus, autoritățile nu au anunțat până în acest moment nicio măsură luată. De asemenea, nu există nicio decizie oficială cu privire la prelungirea sau reluarea programului. Acesta nu mai este activ în prezent, ceea ce înseamnă că în 2026, sprijinul nu este garantat.

Reluarea depinde de bugetul alocat și de deciziile Guvernului. Încetarea acordării cardului pentru alimente ar putea avea un impact major asupra pensionarilor cu venituri mici. Ei au depins în ultima vreme de acest sprijin pentru cumpărarea alimentelor de bază și nu numai, iar acum când scumpirile au luat cu asalt magazinele din țara noastră, persoanele vulnerabile s-ar putea descurca și mai greu. În momentul de față rămâne o incertitudine dacă se va relua programul, dacă va fi înlocuit cu altul nou sau dacă pensionarii nu vor mai avea niciun ajutor de acest fel.

VEZI ȘI: Pensia minimă pentru economii lunare. Suma care face diferența pentru pensionari

Județul din România cu cei mai bogați pensionari acum, în 2026. Unde sunt cele mai mari pensii, de fapt