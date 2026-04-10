Județul din România cu cei mai bogați pensionari acum, în 2026. Unde sunt cele mai mari pensii, de fapt

De: Irina Vlad 10/04/2026 | 15:59
Județul unde seniorii au cele mai mari pensii din România/ sursă foto: social media

În România, diferențele de pensii de la un județ la altul sunt semnificative. Datele publicate recent de Casa Națională de Pensii Publice evidențiază clar cât de mult variază veniturile pensionarilor în funcție de fiecare regiune. Unde se află, de fapt, cei mai bogați pensionari și unde sunt cele mai mari venituri, de fapt?

Diferențele de pensii din România sunt strâns legate de specificul economic al fiecărei zone. Județele cu tradiție industrială (mineri, energie, industrie grea) au generat salarii mai mari și contribuții consistente la sistemul de pensii. Locurile unde economia s-a bazat pe locuri de muncă slab plătite, pensiile sunt considerabil mai mici.

Lipsa contribuțiilor cosistente se reflectă acum în veniturile actuale ale seniorilor. Casa de Pensii a publicat clasamentul județelor unde pensionarii au un venit peste media din România – care este de 2.818 lei. Există 6 județe unde pensia medie este peste media națională: Argeș, Brașov, Cluj, Hunedoara, Sibiu și București, secotor 1.

Județul cu cele mai mari pensii din România

Hunedoara este județul din România unde seniorii încasează celemai mari pensii. Veniturile de aici sunt mai mari pentru că lucrătorii au muncit în sectorul minier și energetic. Zona a fost puternic industrializată în perioada comunistă în aceste două domenii.

Angajații din aceste sectoare au beneficiat de salarii relativ mai mari decât media națională, dar și de condiții speciale de muncă plus sporuri de muncă în condiții speciale, vechime pe cartea de muncă și posibilitatea pensionării anticipate. Toate aceste avantaje reflectă în veniturile pensionarilor.

  • ARGEȘ – Pensia medie este de 3.010 lei
  • BRAȘOV – Pensia medie este de 3.332 lei
  • CLUJ – Pensia medie este de 3.297 lei
  • HUNEDOARA – Pensia medie este de 3.501 lei
  • VÂLCEA – Pensia medie de 2.747 lei
  • SIBIU – Pensia medie este de 2.869 lei
  • IAȘI – Pensia medie de 2.683 lei
  • OLT – Pensia medie de 2.397 lei
  • IALOMIȚA – Pensia medie de 2.470 lei
  • GIURGIU – Pensia medie de 2.2680 lei
  • NEAMȚ – Pensia medie de 2.503 lei
  • TELEORMAN – Pensia medie de 2.469 lei
  • VASLUI – Pensia medie de 2.285 lei
  • SUCEAVA – Pensia medie de 2.368 lei
  • HARGHITA – Pensia medie de 2.614 lei
  • GIURGIU – Pensia medie de 2.218 lei
  • CĂLĂRAȘI – Pensia medie de 2.383 lei
  • TIMIȘ – Pensia medie de 2.824 lei
  • PRAHOVA – Pensia medie de 3.030 lei
  • MUREȘ – Pensia medie de 2.677 lei
  • SĂLAJ – Pensia medie de 2.664 lei
  • SATU MARE – Pensia medie de 2.377 lei
  • TULCEA – Pensia medie de 2.608 lei
  • VRANCEA – Pensia medie de 2.275 de lei

Pensia medie în BUCUREȘTI

  • BUCUREȘTI Sector 1 – Pensia medie este de 4.126 lei
  • BUCUREȘTI Sector 2 – Pensia medie este de 3.614 lei
  • BUCUREȘTI Sector 3 – Pensia medie este de 3.514 lei
  • BUCUREȘTI Sector 4 – Pensia medie este de 3.488 de lei
  • BUCUREȘTI Sector 5 – Pensia medie este de 3.081 lei
  • BUCUREȘTI Sector 6 – Pensia medie este de 3.664 lei

Urmărește Cancan.ro pe Google News
