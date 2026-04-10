Județul din România cu cei mai bogați pensionari acum, în 2026. Unde sunt cele mai mari pensii, de fapt

În România, diferențele de pensii de la un județ la altul sunt semnificative. Datele publicate recent de Casa Națională de Pensii Publice evidențiază clar cât de mult variază veniturile pensionarilor în funcție de fiecare regiune. Unde se află, de fapt, cei mai bogați pensionari și unde sunt cele mai mari venituri, de fapt?
Diferențele de pensii din România sunt strâns legate de specificul economic al fiecărei zone. Județele cu tradiție industrială (mineri, energie, industrie grea) au generat salarii mai mari și contribuții consistente la sistemul de pensii. Locurile unde economia s-a bazat pe locuri de muncă slab plătite, pensiile sunt considerabil mai mici.
Lipsa contribuțiilor cosistente se reflectă acum în veniturile actuale ale seniorilor. Casa de Pensii a publicat clasamentul județelor unde pensionarii au un venit peste media din România – care este de 2.818 lei. Există 6 județe unde pensia medie este peste media națională: Argeș, Brașov, Cluj, Hunedoara, Sibiu și București, secotor 1.
Hunedoara este județul din România unde seniorii încasează celemai mari pensii. Veniturile de aici sunt mai mari pentru că lucrătorii au muncit în sectorul minier și energetic. Zona a fost puternic industrializată în perioada comunistă în aceste două domenii.
Angajații din aceste sectoare au beneficiat de salarii relativ mai mari decât media națională, dar și de condiții speciale de muncă plus sporuri de muncă în condiții speciale, vechime pe cartea de muncă și posibilitatea pensionării anticipate. Toate aceste avantaje reflectă în veniturile pensionarilor.
