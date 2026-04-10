Județul din România cu cei mai bogați pensionari acum, în 2026. Unde sunt cele mai mari pensii, de fapt

În România, diferențele de pensii de la un județ la altul sunt semnificative. Datele publicate recent de Casa Națională de Pensii Publice evidențiază clar cât de mult variază veniturile pensionarilor în funcție de fiecare regiune. Unde se află, de fapt, cei mai bogați pensionari și unde sunt cele mai mari venituri, de fapt?

Diferențele de pensii din România sunt strâns legate de specificul economic al fiecărei zone. Județele cu tradiție industrială (mineri, energie, industrie grea) au generat salarii mai mari și contribuții consistente la sistemul de pensii. Locurile unde economia s-a bazat pe locuri de muncă slab plătite, pensiile sunt considerabil mai mici.

Lipsa contribuțiilor cosistente se reflectă acum în veniturile actuale ale seniorilor. Casa de Pensii a publicat clasamentul județelor unde pensionarii au un venit peste media din România – care este de 2.818 lei. Există 6 județe unde pensia medie este peste media națională: Argeș, Brașov, Cluj, Hunedoara, Sibiu și București, secotor 1.

Județul cu cele mai mari pensii din România

Hunedoara este județul din România unde seniorii încasează celemai mari pensii. Veniturile de aici sunt mai mari pentru că lucrătorii au muncit în sectorul minier și energetic. Zona a fost puternic industrializată în perioada comunistă în aceste două domenii.

Angajații din aceste sectoare au beneficiat de salarii relativ mai mari decât media națională, dar și de condiții speciale de muncă plus sporuri de muncă în condiții speciale, vechime pe cartea de muncă și posibilitatea pensionării anticipate. Toate aceste avantaje reflectă în veniturile pensionarilor.

ARGEȘ – Pensia medie este de 3.010 lei

BRAȘOV – Pensia medie este de 3.332 lei

CLUJ – Pensia medie este de 3.297 lei

HUNEDOARA – Pensia medie este de 3.501 lei

VÂLCEA – Pensia medie de 2.747 lei

SIBIU – Pensia medie este de 2.869 lei

IAȘI – Pensia medie de 2.683 lei

OLT – Pensia medie de 2.397 lei

IALOMIȚA – Pensia medie de 2.470 lei

GIURGIU – Pensia medie de 2.2680 lei

NEAMȚ – Pensia medie de 2.503 lei

TELEORMAN – Pensia medie de 2.469 lei

VASLUI – Pensia medie de 2.285 lei

SUCEAVA – Pensia medie de 2.368 lei

HARGHITA – Pensia medie de 2.614 lei

GIURGIU – Pensia medie de 2.218 lei

CĂLĂRAȘI – Pensia medie de 2.383 lei

TIMIȘ – Pensia medie de 2.824 lei

PRAHOVA – Pensia medie de 3.030 lei

MUREȘ – Pensia medie de 2.677 lei

SĂLAJ – Pensia medie de 2.664 lei

SATU MARE – Pensia medie de 2.377 lei

TULCEA – Pensia medie de 2.608 lei

VRANCEA – Pensia medie de 2.275 de lei

Pensia medie în BUCUREȘTI

BUCUREȘTI Sector 1 – Pensia medie este de 4.126 lei

– Pensia medie este de 4.126 lei BUCUREȘTI Sector 2 – Pensia medie este de 3.614 lei

BUCUREȘTI Sector 3 – Pensia medie este de 3.514 lei

BUCUREȘTI Sector 4 – Pensia medie este de 3.488 de lei

BUCUREȘTI Sector 5 – Pensia medie este de 3.081 lei

BUCUREȘTI Sector 6 – Pensia medie este de 3.664 lei

