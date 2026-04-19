Localitățile din România în care pensionarii primesc 545 lei in plus la pensie. Cine se încadrează

În anul 2026, toate pensiile sunt înghețate. Cu toate acestea, oamenii câtorva localități din țara noastră vor primi sute de lei în plus lunar. Asta a stârnit imediat reacții în rândul pensionarilor pentru că o consideră o nedreptate.

Pensionarii trec printr-o perioadă dificilă. Veniturile lor par să nu mai crească, chiar dacă în luna martie, conform Casei de Pensii, suma medie a fost de 2.820 de lei. În luna februarie, pensia medie înregistrată a fost de 2.819 lei, adică cu un leu mai puțin. Aceștia au devenit nemulțumiți de situație, iar din acest motiv, un județ din România a decis să ofere 545 de lei în plus lunar.

Localitatea din România în care pensionarii primesc mai mulți bani

Pensiile sunt înghețate în acest an, iar punctul de referință pentru calcularea lor are o valoare de 81 de lei. Totuși, există pensionari care primesc lunar sute de lei în plus și asta pentru a putea ajunge la pensia minimă de 1.281 de lei. Acest sprijin se acordă oamenilor care au muncit minim 15 ani și au vârsta de pensionare împlinită.

Județul care oferă în plus 545 de lei pensionarilor este Alba. Acolo, persoanele care au îndeplinit condițiile de mai sus sunt ajutați de stat. Numărul pensionarilor ce vor avea mai mulți bani în buzunar a ajuns la 13.816. Cu toate acestea, există în continuare nemulțumiri.

De ce sunt nemulțumiți oamenii

Ceilalți pensionari sunt supărați și consideră că acest ajutor este o nedreptate, deoarece unii dintre ei au muncit peste 25 de ani, iar pensia lor este foarte apropiată de cea a celor care au muncit doar 15 ani. Astfel că, venitul lor este mai mare doar cu câteva sute de lei peste minimul garantat. De exemplu, o pensionară care a ieșit la pensie la vârsta de 62 de ani și are un stagiu de cotizare contributiv de 29 de ani și 10 luni primește o pensie de 1.566 de lei. Asta înseamnă cu doar 300 de lei mai mult decât pensia minimă.

De asemenea, sunt mulți și cei care primesc pensie mai mică de 2.000 de lei. Numărul pensionarilo români care au mai puțin de această valoare este de 1.900.000 de oameni. Totuși, există o categorie de pensionari care primesc lunar suma de 3.166 lei. La asta se încadrează românii care primesc pensia medie pentru limita de vârstă.

