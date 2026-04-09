Ce trebuie să faci dacă pensia ta a fost calculată greșit. Metoda prin care poți să îți recuperezi banii

Mulți dintre români au parte de surprize neplăcute atunci când ies la pensie. Nu puține sunt cazurile în care pensia nu este calculată corect. Sistemul de pensii din România este unul complex, iar erorile pot apărea. Astfel, unii pensionari se pot găsit în situația în care pensia primită să nu reflecte toate drepturile legale. Ce poți face dacă pensia nu a fost calculată corect?

Sistemul de pensii din România este reglementat prin Legea nr. 360/202. Acesta este unul complex și implică mai mulți factori: vechimea în muncă, contribuțiile plătite, veniturile realizate și documentele depuse. Cum numeroase variabile trebuie luate în calcul, problemele apar adesea din detalii mici.

Ce trebuie să faci dacă pensia ta a fost calculată greșit

Diferențele dintre drepturile cuvenite și cele stabilite apar adesea din nevalorificarea unor venituri, adeverințe sau perioade de cotizare. Mai exact, dacă unul dintre documente lipsește sau este trecut cu vederea, pensia primită poate să fie mai mică decât cea meritată.

Pensia se calculează în funcție de punctajul acumulat, însă se pot face și erori. Deciziile de pensionare care nu reflectă realitatea au, de obicei, la bază una dintre următoarele probleme: lipsa unor perioade de muncă din calcul, nevalorificarea sporurilor sau a unor venituri, greșeli în calculul punctajului sau interpretarea eronată a documentelor.

Indiferent de greșeală, rezultatul este același: o pensie mai mică decât ar trebui. Însă, cei care se află într-o astfel de situație trebuie să știe că există soluții. Cei care au documente noi sau nefolosite pot face o cerere de recalculare. Cei care nu sunt de acord cu decizia pot face contestația. Iar dacă problema nu se rezolvă administrativ pot depune și acțiune în instanță.

Dar, în oricare dintre situații este important de știut că decizia de pensionare poate fi contestată doar în termen de 45 de zile de la primire. După acest termen, ea devine definitivă.

Cei care se află în astfel de situații trebuie să fie atenți și să acționeze rapid. O pensie calculată greșit înseamnă o pierdere financiară care se poate întinde pe ani de zile.

