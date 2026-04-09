Ce trebuie să faci dacă pensia ta a fost calculată greșit. Metoda prin care poți să îți recuperezi banii

De: Alina Drăgan 09/04/2026 | 17:55
Mulți dintre români au parte de surprize neplăcute atunci când ies la pensie. Nu puține sunt cazurile în care pensia nu este calculată corect. Sistemul de pensii din România este unul complex, iar erorile pot apărea. Astfel, unii pensionari se pot găsit în situația în care pensia primită să nu reflecte toate drepturile legale. Ce poți face dacă pensia nu a fost calculată corect?

Sistemul de pensii din România este reglementat prin Legea nr. 360/202. Acesta este unul complex și implică mai mulți factori: vechimea în muncă, contribuțiile plătite, veniturile realizate și documentele depuse. Cum numeroase variabile trebuie luate în calcul, problemele apar adesea din detalii mici.

Diferențele dintre drepturile cuvenite și cele stabilite apar adesea din nevalorificarea unor venituri, adeverințe sau perioade de cotizare. Mai exact, dacă unul dintre documente lipsește sau este trecut cu vederea, pensia primită poate să fie mai mică decât cea meritată.

Pensia se calculează în funcție de punctajul acumulat, însă se pot face și erori. Deciziile de pensionare care nu reflectă realitatea au, de obicei, la bază una dintre următoarele probleme: lipsa unor perioade de muncă din calcul, nevalorificarea sporurilor sau a unor venituri, greșeli în calculul punctajului sau interpretarea eronată a documentelor.

Indiferent de greșeală, rezultatul este același: o pensie mai mică decât ar trebui. Însă, cei care se află într-o astfel de situație trebuie să știe că există soluții. Cei care au documente noi sau nefolosite pot face o cerere de recalculare. Cei care nu sunt de acord cu decizia pot face contestația. Iar dacă problema nu se rezolvă administrativ pot depune și acțiune în instanță.

Dar, în oricare dintre situații este important de știut că decizia de pensionare poate fi contestată doar în termen de 45 de zile de la primire. După acest termen, ea devine definitivă.

Cei care se află în astfel de situații trebuie să fie atenți și să acționeze rapid. O pensie calculată greșit înseamnă o pierdere financiară care se poate întinde pe ani de zile.

 

CITEȘTE ȘI:

Vești extraordinare pentru români. Alocațiile, indemnizațiile și pensiile se vor achita în avans

Pensionarii din aceste orașe din România primesc 574 lei în plus, la pensie. Cine se încadrează

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cât costă schimbul de ulei la un Lamborghini Urus? Daniel Cafelutză și-a șocat urmăritorii când a arătat factura de la service
Știri
Cât costă schimbul de ulei la un Lamborghini Urus? Daniel Cafelutză și-a șocat urmăritorii când a arătat factura…
Cătălin Măruță, prima reacție după ce Ciucă a semnat cu Antena 1: „Nu mai înțeleg nimic”
Știri
Cătălin Măruță, prima reacție după ce Ciucă a semnat cu Antena 1: „Nu mai înțeleg nimic”
Sfaturi de la experți în AI: 7 moduri prin care să-i ceri lui ChatGpt să te ajute să economisești bani
Mediafax
Sfaturi de la experți în AI: 7 moduri prin care să-i ceri lui...
Care este singura țară din lume în care se circulă și pe stânga, și pe dreapta, în același timp
Gandul.ro
Care este singura țară din lume în care se circulă și pe stânga,...
Mircea Lucescu i-a spus ultima sa dorință doctorului Dragoș Vinereanu, șeful Secției de Cardiologie a Spitalului Universitar
Prosport.ro
Mircea Lucescu i-a spus ultima sa dorință doctorului Dragoș Vinereanu, șeful Secției de...
Ridicat din sărăcie, Mircea Lucescu nu punea preț pe bani. Singura persoană din fotbal cu care a avut un diferent financiar
Adevarul
Ridicat din sărăcie, Mircea Lucescu nu punea preț pe bani. Singura persoană din...
„Marina Militară va sparge blocada”. Rusia a trimis o navă de război pentru a însoți petrolierele în apele britanice
Digi24
„Marina Militară va sparge blocada”. Rusia a trimis o navă de război pentru...
Lumina albastră a telefonului nu afectează somnul. Ce recomandă experții
Mediafax
Lumina albastră a telefonului nu afectează somnul. Ce recomandă experții
Parteneri
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în...
Vila lui Mircea Lucescu a fost invadată de oameni ai străzii. Cum a fost posibil
Prosport.ro
Vila lui Mircea Lucescu a fost invadată de oameni ai străzii. Cum a fost posibil
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost un om ales de Dumnezeu”
Click.ro
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost...
Uciderea ucrainencei Irina Zaruțka: suspectul principal a fost declarat inapt pentru a fi judecat. Cazul a stârnit dezbateri în SUA
Digi 24
Uciderea ucrainencei Irina Zaruțka: suspectul principal a fost declarat inapt pentru a fi judecat. Cazul...
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de superioritate”
Digi24
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de superioritate”
Radare fixe 2026: cand devin active si cum calculeaza viteza medie
Promotor.ro
Radare fixe 2026: cand devin active si cum calculeaza viteza medie
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Decizie șoc! Digi, obligată să primească rivalii în mii de localități din România
go4it.ro
Decizie șoc! Digi, obligată să primească rivalii în mii de localități din România
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Go4Games
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Care este singura țară din lume în care se circulă și pe stânga, și pe dreapta, în același timp
Gandul.ro
Care este singura țară din lume în care se circulă și pe stânga, și pe...
ULTIMA ORĂ
Cât costă schimbul de ulei la un Lamborghini Urus? Daniel Cafelutză și-a șocat urmăritorii când ...
Cât costă schimbul de ulei la un Lamborghini Urus? Daniel Cafelutză și-a șocat urmăritorii când a arătat factura de la service
Cătălin Măruță, prima reacție după ce Ciucă a semnat cu Antena 1: „Nu mai înțeleg nimic”
Cătălin Măruță, prima reacție după ce Ciucă a semnat cu Antena 1: „Nu mai înțeleg nimic”
Ce înseamnă Învierea Domnului pentru creștini și de ce Paștele este cea mai importantă sărbătoare
Ce înseamnă Învierea Domnului pentru creștini și de ce Paștele este cea mai importantă sărbătoare
Michael Patrick, actorul din Game of Thrones, a murit la 35 de ani
Michael Patrick, actorul din Game of Thrones, a murit la 35 de ani
Rinat Akhmetov își ia rămas-bun de la Mircea Lucescu. Cel mai bogat om al Ucrainei a venit la București ...
Rinat Akhmetov își ia rămas-bun de la Mircea Lucescu. Cel mai bogat om al Ucrainei a venit la București pentru „Il Luce”
Se vinde un oraș întreg la preț de garsonieră. Ce beneficii primește viitorul proprietar
Se vinde un oraș întreg la preț de garsonieră. Ce beneficii primește viitorul proprietar
Vezi toate știrile