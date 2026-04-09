Cătălin Măruță, prima reacție după ce Ciucă a semnat cu Antena 1: „Nu mai înțeleg nimic"

De: Irina Vlad 09/04/2026 | 18:33
Cătălin Măruță și Radu Ciucă/ sursă foto: social media

Radu Ciucă, tovarășul lui Cătălin Măruță, și-a făcut mutarea la Antena 1, unde a fost luat în echipa „Furnicuțelor”, emisiunea care va fi prezentată de Denise Rifai. Ce spune fostul prezentator de la Pro TV despre transferul camaradului său? 

Radu Ciucă, prietenul și colegul de platou al lui Cătălin Măruță, a început un nou capisod în viața sa. A bătut palma cu Antena 1 și s-a alăturat celui mai nou format al trustului. Este vorba despre emisiunea ”Furnicuțele”, prezentată de Denise Rifai.

Ce spune Cătălin Măruță după ce Radu Ciucă a semnat cu Antena 1

Așa cum era obișnuit din emisiunea lui Cătălin Măruță, Ciucă se va ocupa de buna dispoziție a invitaților și de muzica din platou. Show-ul ”Furnicuțele” va fi prezentat de Denise Rifai și va debuta pe micile ecrane pe 20 aprilie, de la ora 20:00, pe Antena 1 și Antena Play.

„Pentru mine, alăturarea în proiectul ăsta înseamnă, sincer, un amestec foarte frumos de entuziasm, emoție și puțină nebunie bună. E genul de format în care simt că mă pot juca, că pot aduce energie, umor și mult din ce sunt eu cu adevărat. Vin după foarte mulți ani într-un loc care m-a format enorm, lângă Cătălin Măruță, omul lângă care am crescut profesional și uman.

Și cred că exact experiența asta mă face azi să intru în > cu și mai multă poftă. Pe scurt: eu vin cu muzica, vibe-ul și pofta de joacă, Furnicuțele vin cu haosul organizat, Denise vine cu forța ei, și împreună cred că o să iasă ceva foarte viu. Adică exact genul de proiect în care nu prea ai cum să te plictisești. Nici noi, nici publicul”, a spus Ciucă.

Cătălin Măruță și Radu Ciucă/ sursă foto: Instagram

Ei bine, se pare că prietenia dintre Ciucă și Măruță pare să fie mai puternică de orice contract sau afiliere cu trusturile media. După ce și-a anunțat mutarea la Antena 1, Cătălin Măruță le-a dat peste nas celor care au crezut că prietenul său l-a trădat, postând pe social media un filmuleț alături de Ciucă. Acesta se afla chiar „Acasă la Măruță”, în platoul unde se filmează podcastul, locul de întâlnire al echipei sale.

„Am citit ziarele că Ciucă a plecat, s-a mutat, nu mai e cu noi. Trebuia să fie la muncă și ăsta a plecat. S-a mutat la Antena 1. Nu mai înțeleg nimic! Ce faci, nu ești la Antena 1? Deci fratele Ciucă e în continuare. O să fie alături de Furnicuțe și de Denise de la ora 17:00”, a declarat Cătălin Măruță, pe Instagram.

Radu Ciucă revine pe micile ecrane, după ce a fost înlăturat de la Pro TV. Cu ce post a semnat

Când se difuzează emisiunea lui Denise Rifai de la Antena 1. Formatul „Furnicuțelor” este copiat din Spania

