Acasă » Știri » Cum a reacționat Melek când a aflat că fiul ei i-a furat bani din geantă. Pe ce a cheltuit 500 de lei

Cum a reacționat Melek când a aflat că fiul ei i-a furat bani din geantă. Pe ce a cheltuit 500 de lei

De: Maria Roșca 09/04/2026 | 19:23
Cum a reacționat Melek când a aflat că fiul ei i-a furat bani din geantă. Pe ce a cheltuit 500 de lei
Melek și fiul ei cel mare au fost la detectorul de minciuni al lui Selly

Patricia Mincă, cunoscută în mediul online drept Melek, a fost invitată la detetorul de minciuni al lui Selly. Văduva lui Dani Vicol a venit însoțită de cei doi băieți ai său: Melek și Antonio. Testul poligraf a scos la lumină câteva minciuni grosolane ale fiului ei cel mare. Una dintre ele este că i-a furat bani din geană fără ca ea să știe. 

Patricia Mincă a acceptat provocarea lui Selly de a spune adevărul și numai adevărul în fața copiilor ei. Melek, așa cum este cunoscută în mediul online – poreclă inspirată din numele fiului ei cel mare – a devenit cunoscută în urmă tragediei provocate de Mario Iorgulescu, în care soțul ei, Dani Vicol, a murit în accidentul rutier provocat de fiul președintelui LPF.

Pe ce a cheltuit fiul lui Melek cei 500 de lei furați din geanta ei

De atunci, Patricia a reușit să-și revină și să construiască o comunitate impresionantă pe social media. În același timp, Melek a pus, treptat, bazele a două restaurante, ale căror platouri și preparate la gratar au devenit extrem de apreciate.

Melek a aflat că fiul ei cel mare i-a furat bani din geantă/ sursă foto: captură video

Recent, Patricia Mincă a mers la testul poligraf lui Selly, unde a aflat că Melek, fiul ei cel mare, i-a furat bani din geantă fără ca ea să știe. Nici mai mult, nici mai puțin de 500 de lei. Puștiul de 11 ani a cheltuit banii la locul de joacă și și-a cumpărat un ghiozdan pentru școală.

Patricia Mincă: Ai luat bani de la mine din geantă fără să știu?

Melek jr.: Da

Patricia Mincă: Cum ai făcut așa ceva? Câți bani ai luat?

Melek jr: Nu am luat mai mult de 500 de lei.

Patricia Mincă: Nu pot să cred! Cum ar veni, tu mi-au luat o zi de muncă.

Melek jr.: Am făcut-o ziua mea (n.r râde). Nu am furat, am împrumutat.

Patricia Mincă: Eu nu pot să cred că tu ai luat bani din geanta mea. A făcut praf testul ăsta. Numai miciuni scoți pe gura aia. M-ai supărat rău!

Melek jr: Am zis să iau puțin mai mult ca să… mi-am luat ghiozdan pentru școală, am dat 250 de lei pe el, apoi am mers la locul de joacă.

Patricia Mincă: E posibil să fi furat din banii de salarii. Știi că eu dau la angajați salarii?

Melek jr: Aia e, a căzut careva cu 500 de lei în minus, asta e.

