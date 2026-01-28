Acasă » Știri » Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, în noaptea în care Mario Iorgulescu a făcut accident: ”Când am trecut pe verde, a ieșit o mașină de pe o străduță”

Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, în noaptea în care Mario Iorgulescu a făcut accident: ”Când am trecut pe verde, a ieșit o mașină de pe o străduță”

De: Simona Vlad 28/01/2026 | 22:47
Mario Iorgulescu a intrat în direct la Dan Capatos Show. A făcut declarații controversate despre situația sa juridică și despre accidentul în care și-a pierdut viața Dani Vicol. Tânărul a vorbit despre viața din clinica în care se află. A menționat relația cu părinții. A prezentat și varianta sa privind producerea tragediei. CANCAN.ro are toate informațiile în exclusivitate!

Fiul lui Gino Iorgulescu a spus că este vizitat foarte rar de părinți. A precizat că frecvența vizitelor depinde de clinica în care este internat. A recunoscut episoade violente în unitatea medicală. A afirmat că a agresat mai multe persoane.

În ceea ce privește pedeapsa, Mario Iorgulescu a declarat că, dacă va primi o condamnare de 3 ani, este dispus să vină de bună voie în România. A spus că își asumă partea sa de vină. A recunoscut că a consumat alcool înainte de accident. A admis că a băut patru pahare. A declarat că a trecut două semafoare pe roșu.

Mario Iorgulescu cere culpă comună în cazul morții lui Dani Vicol

Totodată, Mario a spus că Dani Vicol nu ar fi oprit la semafor, ci s-ar fi aflat în mers. A susținut că și acesta ar fi fost drogat. Întrebat de Dan Capatos, Mario a explicat că ar fi evitat o mașină care a ieșit pe roșu. A afirmat că în acel moment ar fi pierdut controlul bolidului pe care îl conducea. A spus că și-a rupt ambele roți. A ajuns pe contrasens. A intrat în mașina lui Dani Vicol din greșeală.

Mario a mai povestit că s-a dat jos din mașină după impact. A cerut telefonul unui martor. Și-a sunat tatăl. Ulterior, a spus că ar fi intrat în comă.

Mario a declarat în dialogul cu Capatos:

„Părinții mă vizitează foarte rar, depinde de clinică. I-am bătut pe mai mulți din clinică. Dacă primesc 3 ani, mâine vin de bună voie în România. Trebuie să își asume și că Dani Vicol era drogat. Să pedepsească familia. El nu stătea la semafor, era în mers. Eu mi-am rupt ambele roți, am intrat pe contrasens. Am circumstanțe atenuante, astea sunt. Și dacă nu era drogat, eu am evitat o mașină care a ieșit pe roșu. Când m-am întors, am intrat în el din greșeală. Le recunosc pe alea patru pahare, recunosc. Am trecut două semafoare pe roșu, iar pe al treilea l-am trecut pe verde. Când am trecut pe verde, a ieșit o mașină de pe o străduță. Când să mă întorc pe banda mea, am fost aruncat pe contrasens, în mașina lui Dani Vicol. El nu a murit pe loc. Eu m-am dat jos din mașină, am cerut telefonul unui martor, l-am sunat pe tata și după am intrat în comă.”

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

