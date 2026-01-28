Mario Iorgulescu nu mai vrea să fie internat la clinica din Italia: ”Simt că o iau razna!”

Intervenție neașteptată la Dan Capatos Show! Mario Iorgulescu a cerut să intre în direct în emisiune pentru a-și spune punctul de vedere și pentru a lămuri publicul cu privire la situația sa. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Dan Capatos a adus în discuție rolul tatălui lui Mario, Gino Iorgulescu, în calitate de tutore. „Ok, dar ce spun părinții tăi? Pentru că el este tutore”, a punctat moderatorul. În replică, Mario a spus că nu își mai dorește să își continue internarea.

„Sunt supus unui tratament foarte puternic!”

Întrebat dacă episoadele sale sunt puse pe seama tratamentului din clinică, Mario a spus că da. Fiul lui Gino a declarat:

„Gino zice să mă duc la clinică de dezintoxicare. Eu nu mai vreau la clinică, simt că o iau razna și fac urât când ies. Nu înțelege nimeni asta. Sunt supus unui tratament foarte puternic și sunt foarte ținut în lanțuri.”

Dan Capatos a încercat să îi sugereze că poate totul este „spre binele tău viitor”.

Mario Iorgulescu: Îmi e foarte ușor să fac rost de 15 mii de euro

Discuția a atins și partea financiară. Mario a susținut în direct că ar fi implicat în afaceri cu imobiliare, împreună cu un prieten de-al lui.

„Știi cât de simplu îmi este să fac rost de 10-15 mii de euro? Foarte simplu. Eu nu vreau să iau bani împrumut de la oameni. Pot să și fac bani cu prietenul meu, care mi-a și trimis videoclip cu mine în care îmi ceream scuze față de toată lumea.”

Momentul cel mai intens a venit când s-a discutat despre proces și o posibilă condamnare. Dan Capatos a vrut să știe dacă, în cazul unei pedepse mai mici, Mario ar accepta să meargă la închisoare. Fiul lui Gino a spus:

„Eu, Mario Iorgulescu prefer, dacă mie îmi dă 3 ani de pușcărie, eu mă duc la pârnaie. Eu nu ascult de taică-meu, nu ascult de maică-mea, nu ascult de avocat. Trei ani de zile dacă ar fi, mă duc la pârnaie”

