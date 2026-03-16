Ce temperatură trebuie să ai în dormitor pe timpul nopții, potrivit medicului Răzvan Lungu

De: Irina Maria Daniela 16/03/2026 | 05:40
La fiecare schimbare de anotimp, specialiștii recomandă ajustarea temperaturii din locuință. Este important să eviți un dezechilibru termic la nivelul organismului, pentru ca sănătatea să nu fie afectată. Răzvan Lungu, medic pneumolog, atestat în somnologie, a oferit informații utile despre temperatura ideală pe care ar trebui să o ai în dormitor pe timpul nopții.

Dacă vrei să ai un somn cu adevărat odihnitor, trebuie să acorzi mai multă atenție anumitor factori. Potrivit experților, este indicat să elimini distragerile, precum televizoarele, tabletele sau telefoanele, dar și luminile de orice fel. De asemenea, gradele din cameră trebuie să fie optime – nici prea multe, dar nici prea puține.

Ce temperatură trebuie să ai în dormitor

Uneori, pe timpul nopții, riști să ai un somn întrerupt. Se știe deja că trezirile frecvente pot duce la iritare și oboseală, așa că este bine să le eviți. Răzvan Lungu, medic specialist pneumolog, atestat în somnologie, susține că temperatura din locuință ar trebui să fie între 18 și 20 de grade Celsius.

Când organismul este expus la temperaturi prea mari sau prea scăzute, pot apărea stări de oboseală fizică și psihică. De asemenea, presiunea arterială se poate modifica, iar capacitatea de concentrare poate fi afectată. Corpul își reglează căldura în funcție de ritmul circadian, un ciclu biologic de aproximativ 24 de ore. Seara, înainte de culcare, gradele corpului scad ușor.

„Pentru un somn de calitate, odihnitor, se recomandă temperaturi mai scăzute în locuință, mai exact între 18 și 20 de grade Celsius. Însă, când vorbim de o setare optimă, temperatura comfortabila pentru somn este diferită de la o persoană la alta. Sunt persoane care pot dormi cu o setare a căldurii pe timpul nopții chiar și la 19 grade Celsius, dar și alte persoane care preferă peste 23-24 de grade Celsius.

Ideal ar fi ca temperatura setată pe timpul nopții să nu se depășească 24 de grade C și să fie o căldură distribuită uniform în locuință, astfel încât să nu existe schimbări mari de temperatură dintr-o încăpere în alta”, a declarat Răzvan Lungu, medic specialist Pneumolog, pentru Digi.

Ce temperatură setezi în camera copilului

Dacă ai un copil, nu este indicat să faci o căldură excesivă în locuință sau în camera în care acesta doarme. Specialiștii spun că bebelușii și copiii mai mari au nevoie de aceeași temperatură ambientală ca adulții.

„Temperatura de somn ideală pentru bebeluși (și copii mai mari) este aceeași ca și în cazul adulților, doar că ei pot fi mai sensibili la schimbările bruște de temperatură și pot suferi mai mult din cauza temperaturii excesive”, a mai precizat medicul Pneumolog.

Persoanele corpolente și gradele optime pentru somn

Cât despre persoanele care au kilograme în plus, Răzvan Lungu susține că acestea trebuie să acorde o atenție deosebită temperaturii din dormitor. Variațiile bruște de grade pot duce la o calitate scăzută a somnului și pot provoca:

  • transpirație excesivă
  • tuse
  • strănut
  • congestie nazală
  • probleme ale sistemului cardiovascular

“Persoanele care se confrunta cu kilograme în plus pot avea o calitate mai scăzută a somnului la temperaturi ridicate în camera de somn (disconfort accentuat din cauza transpirației intense). De asemenea, dacă au și apnee în somn, în această situație este necesară o vizită la medicul specialist”, completează medicul.

