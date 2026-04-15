Pensia minimă pentru economii lunare. Suma care face diferența pentru pensionari

De: David Ioan 15/04/2026 | 20:52
Pensionarii se numără printre categoriile sociale care au resimțit cel mai puternic măsurile adoptate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar.

În România, o persoană cu o pensie de 3.200 de lei ajunge să direcționeze aproximativ 36,1% din venit doar către achiziția de alimente, potrivit datelor statistice disponibile.

Pensia minimă pentru economii lunare

Indexarea pensiilor programată pentru 1 ianuarie 2025 a fost amânată, iar majorările nu au mai fost aplicate după adoptarea așa-numitei „ordonanțe trenuleț”. Situația s-a prelungit și în anul următor, astfel că ajustarea pensiilor cu circa 7%, necesară pentru a acoperi rata inflației, nu a fost acordată nici la 1 ianuarie 2026. În acest interval, pensionarii au pierdut în medie aproximativ 180 de lei pe lună.

Tot de la începutul anului 2025, pensionarii care încasează peste 3.000 de lei lunar au fost obligați să achite contribuția la asigurările sociale de sănătate, de 10% aplicată sumei care depășește acest prag. Aproximativ două milioane de persoane au fost afectate de această măsură fiscală.

Conform Institutului Național de Statistică, pentru ca un pensionar să poată economisi o sumă modestă în fiecare lună, în condițiile în care nu apar cheltuieli neprevăzute, este necesar un venit de cel puțin 3.200 de lei.

Suma care face diferența pentru pensionari

Pentru cei care primesc această sumă, cea mai mare parte a bugetului se duce pe alimente, unde costurile pot ajunge la 1.161 de lei lunar.

Cheltuielile legate de locuință, care includ apa, gazele și energia electrică, se ridică la aproximativ 547 de lei pe lună. Pentru sănătate, pensionarii alocă în medie 322 de lei, iar întreținerea locuinței presupune costuri de aproximativ 232 de lei.

În cazul consumului de alcool, cheltuielile pot ajunge la 199 de lei lunar, în timp ce pentru îmbrăcăminte și încălțăminte se cheltuiesc în jur de 187 de lei. Transportul costă, în medie, 158 de lei, serviciile de comunicații ajung la 135 de lei, iar pentru îngrijirea personală se alocă aproximativ 164 de lei în fiecare lună.

