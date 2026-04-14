Fostul patron din sportul românesc are pensie de 10.000 de lei, dar nu îi ajung banii: „Mi-am luat al doilea serviciu”

Marin Condescu, unul dintre cei mai vizibili conducători de club din fotbalul românesc, rămâne o figură cunoscută chiar și după retragerea din prim plan.

Fostul președinte al Pandurilor Târgu Jiu, echipă care a obținut rezultate notabile în prima ligă, a vorbit recent despre situația sa actuală și despre pensia pe care o primește după o carieră de peste patru decenii.

Fostul patron din sportul românesc are pensie de 10.000 de lei, dar nu îi ajung banii

Ajuns la 69 de ani, Condescu a rememorat începuturile sale profesionale, de la activitatea în cadrul IRTA Târgu Jiu, înainte de 1989, până la ascensiunea rapidă în structurile sindicale miniere. A condus Uniunea Sindicatelor Miniere din Oltenia și Federația Națională Mine și Energie, poziții din care a avut un rol important în Complexul Energetic Oltenia și în susținerea financiară a fotbalului din Gorj.

Într-o intervenție rară în presa din România, fostul lider sindical a explicat cum arată viața sa după ce s-a retras atât din fotbal, cât și din activitatea sindicală. Deși nu mai ocupă funcții publice de peste zece ani, el continuă să lucreze, având un contract cu o companie germană specializată în construcții fotovoltaice.

În paralel, Condescu beneficiază și de pensia acordată de statul român, pe care o consideră consistentă în raport cu media națională. Acesta a precizat că primește lunar 10.000 de lei:

”(n.r. Ce pensie aveți?) 10.000 de lei, net! Ne-au oprit acum din nou impozit, dar noi sperăm să-l câștigăm. Nu e normal, fiindcă noi, toți cei care suntem la pensie, am plătit deja Statului o dată. Ăia sunt banii noștri! El (n.r. statul) ar trebui să ne dea nouă înapoi, dar acum ne și oprește din ei, ne mai impozitează o dată, deși ne-a impozitat 43 de ani, cât am cotizat acolo.”

Fostul președinte al Pandurilor a criticat și introducerea impozitului de 10% aplicat anumitor categorii de pensii:

”Acum, au pus dintr-odată cotizația asta, impozitul acesta de 10% pe o clasă despre care au spus ei că nu reacționează, să dea exemplul și la ceilalți. S-au lovit de un zid. Ne-au luat nouă banii și restul… Vedem ce se mai întâmplă. Eu am avut grupă de muncă. Noi, cei care am lucrat în industria minieră, avem grupe de muncă, eu am avut grupa doi. Și am avut 45 de ani.”

„Mi-am luat al doilea serviciu”

Întrebat dacă veniturile îi sunt suficiente, Condescu a admis că nu, motiv pentru care a decis să își suplimenteze câștigurile printr-un al doilea loc de muncă.

”Mi-am luat și al doilea serviciu. Am avut norocul să lucrez la firma asta (n.r. cea germană), tot cu contract de muncă. Plătesc tot ceea ce trebuie la statul german. Plătesc în baza contractului și sănătate, și pensie, și banul curat în mână. Așa că am reușit, cumva, să găsesc soluții. Și e foarte bine”, a explicat acesta.

Numele lui Marin Condescu este legat de cele mai importante performanțe din istoria Pandurilor Târgu Jiu. Sub conducerea sa, echipa a promovat în Liga 1 în 2005, a obținut locul secund în sezonul 2012–2013 și a ajuns în grupele Europa League în 2013–2014, după o dublă memorabilă cu Sporting Braga.

Cariera sa a fost însă marcată și de probleme juridice. În 2018, Curtea de Apel Craiova l-a condamnat definitiv la trei ani de închisoare cu suspendare pentru înșelăciune și fals în înscrisuri private.

Condescu și un alt inculpat au fost reținuți în 2013, fiind acuzați că au falsificat trei contracte de cesiune de creanțe cu o firmă care furniza tichete de masă pentru minerii din sindicatele pe care le conduceau.

De asemenea, fostul președinte al Pandurilor a fost acuzat că a împrumutat clubul cu bani proveniți dintr-un credit bancar, iar la restituirea sumelor ar fi retras mai mult decât a oferit inițial, fiind trimis în judecată pentru delapidare și spălare de bani.

