Valeriu Argăseală, de nerecunoscut la alegerile de la FRF. Transformarea suferită în lupta cu boala

Valeriu Argăseală, de nerecunoscut la alegerile de la FRF. Transformarea suferită în lupta cu boala

De: David Ioan 19/03/2026 | 10:50
Valeriu Argăseală, de nerecunoscut la alegerile de la FRF. Transformarea suferită în lupta cu boala
Valeriu Argăseală, de nerecunoscut la alegerile de la FRF. Transformarea suferită în lupta cu boala. Foto: Mediafax Foto

Transformarea fizică a lui Valeriu Argăseală, în vârstă de 70 de ani, a atras atenția la Adunarea Generală a FRF de miercuri, unde oficialul FCSB a apărut vizibil schimbat.

Președintele echipei patronată de Gigi Becali a revenit în spațiul public pe 18 martie, după o absență îndelungată de la evenimentele din fotbal. Potrivit apropiaților, acesta s-a confruntat în ultima perioadă cu probleme medicale serioase.

Valeriu Argăseală, de nerecunoscut la alegerile de la FRF

Valeriu Argăseală nu a mai participat la meciuri sau întâlniri oficiale din cauza stării de sănătate, însă a ales să fie prezent la Casa Fotbalului pentru a candida la unul dintre cele două locuri destinate reprezentanților cluburilor din Superligă.

În toamna anului trecut, presa relata că Argăseală a suferit o intervenție chirurgicală importantă în Austria, în urma unei afecțiuni grave. Deși tratamentul și perioada de recuperare au avut efecte pozitive, situația medicală a rămas delicată pentru conducătorul clubului.

Transformarea suferită în lupta cu boala

La evenimentul FRF, Argăseală a apărut vizibil afectat de perioada dificilă prin care a trecut, schimbările fizice fiind evidente. Dacă în trecut era o prezență constantă la partidele FCSB și la reuniunile oficiale, problemele de sănătate au redus considerabil aceste apariții.

Valeriu Argăseală, de nerecunoscut la alegerile de la FRF. Foto: Facebook

Valeriu Argăseală face parte din conducerea FCSB din august 2007, fiind unul dintre cei mai longevivi oficiali din fotbalul românesc.

