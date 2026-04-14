Fotbalistul de la Rapid care va fi citat la Parchet! Este suspectat de ucidere din culpă

De: David Ioan 14/04/2026 | 11:14
Femeia de 68 de ani accidentată pe o trecere de pietoni de fotbalistul Rapidului, Kader Keita, a murit la spital la o lună după impact, după ce starea ei s a deteriorat progresiv din cauza rănilor extrem de grave suferite. Victima fusese internată în stare critică, cu multiple traumatisme.

Un element esențial al cazului este faptul că, imediat după producerea accidentului, Kader Keita a părăsit locul faptei și s a prezentat la antrenament, fără să anunțe autoritățile. Acest comportament îi agravează situația juridică, mai ales după decesul victimei.

Odată cu moartea femeii, încadrarea juridică se modifică din vătămare corporală gravă în ucidere din culpă. Pentru că decesul a survenit în urma unui accident rutier, fotbalistul va fi cercetat pentru ucidere din culpă în formă agravantă, faptă pedepsită cu închisoare între doi și șapte ani.

„Uciderea din culpă ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exerciţiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activităţi se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Când încălcarea dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere constituie prin ea însăşi o infracţiune se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.”, se arată în Codul Penal.

Pe lângă această acuzație, Keita va fi judecat și pentru părăsirea locului accidentului, faptă sancționată tot cu o pedeapsă cuprinsă între doi și șapte ani. În cazul unui concurs de infracțiuni, el riscă executarea pedepsei celei mai mari, la care se adaugă o treime din cealaltă sancțiune.

Anterior decesului victimei, fotbalistul era cercetat pentru vătămare corporală gravă, infracțiune cu același interval de pedeapsă, între doi și șapte ani.

Accidentul s-a produs într o dimineață de marți, la ora 05:46, la intersecția străzilor Gherghiței și Zamfir Nicolae din Sectorul 2 al Capitalei. Cu câteva ore înainte, Keita evoluase pentru Rapid în deplasarea cu Unirea Slobozia.

În prezent, jucătorul se află sub control judiciar, iar ancheta continuă pentru stabilirea completă a circumstanțelor și responsabilităților în acest dosar.

