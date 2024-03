Amna s-a vindecat de depresie și este hotărâtă să-și trăiască povestea de iubire: „Sunt pregătită! Este momentul meu!”

Amna, pe numele său real Andreea Cristina Frunzăreanu, este o femeie puternică și asumată care, în ciuda greutăților prin care a trecut după divorțul de tatăl copilului ei, nu s-a aruncat în brațele primului venit. Vedeta a decis să se reconstruiască, să se vindece și multă vreme a ales să facă asta fără ajutorul unui bărbat. Mai degrabă, artista a apelat la ajutorul psihologului, dar și la mâna lui Dumnezeu. Astfel, după ani de terapie și multă muncă pentru a se redescoperi, Amna s-a vindecat. Amna a vorbit într-un interviu CANCAN.RO despre ce a însemnat pentru ea această vindecare, cum a ajuns să se pună pe primul loc, dar și despre cum a ajuns să simtă dragoste la prima vedere.

Amna și-a deschis sufletul și a povestit despre momentele dificile prin care a trecut, dar și despre procesul de vindecare prin care a trecut de-a lungul celor patru ani de când nu mai este împreună cu tatăl copilului ei. Artista susține că starea de tristețe i-a transmis-o si fiului ei, David, în vârstă de nouă ani. Pentru a trece peste perioadele dificile, artista a apelat la ajutorul unui psiholog.

Amna s-a vindecat de depresie: „Este important să ne curățăm sufletul”

„Am avut momente în care am picat rău de tot, nu vreau să mint pe nimeni și să vorbesc cu femeile care trec prin asta. Sunt momente în care te duci în jos rău, apoi Dumnezeu îți arată că era doar panta pe care trebuia să descrești ca să ajungi și mai sus. Asta este viața, cum ai putea să apreciezi binele dacă nu ai și răul. Fiul meu a simțit când eram tristă, el simte tot. Cât aș vrea să mă prefac, dar acum sunt bine, în mare parte sunt bine. Eu nu sunt un om fericit. Mi se pare că fericirea este un moment care trece. Nu am văzut în viața mea un om fericit un an de zile. Este o stare fericirea, o stare care trece. Eu nu am văzut un om fericit de la cap până la final.

Fac terapie, dar fac pentru mine ocazional, când simt că este nevoie. Rugăciunea o fac în fiecare dimineața sau în fiecare seară, depinde de program. Am duhovnicul meu. Știi cum este, este ca ști cum ai avea grijă de fața ta să te machezi, dar de sufletul tău nu ai grijă. Nu te mai uiți în interior și ești ca un ambalaj. Întotdeauna trebuie să ne curățăm și sufletul ca omul să poată primi energia și să înțeleagă”, a spus artista pentru CANCAN.RO.

Artista regretă că s-a pus pe locul doi: „Am renunțat la mine”

Fosta concurentă Bravo, ai stil Celebrities este o mamă exemplară. Amna își face mereu timp pentru copil și se implică în creșterea și educarea lui. Cu toate acestea, vedeta este conștientă că în trecut a renunțat la nevoile ei pentru copil. Acum are de gând să schimbe macazul și se va pune ea pe primul loc, ca mai apoi să-i sară și lui în ajutor.

„Am toată dragostea pentru David, dar nu cred că poți fi în toate direcțiile în top. Astfel că trebuie să lași să se piardă niște lucruri și au fost niște etape ale vieții mele în care eu a trebuit să mă reconstruiesc. După cum știți, m-am reconstruit, sunt foarte bine, David este foarte bine. Mi-am dorit mult ca el să fie bine și am avut multă atenție îndreptată către nevoile lui și apoi către nevoile mele. Atunci când o mamă renunță la nevoile ei, așa cum am făcut-o eu, și se concentrează pe copil, renunță la ea. Așa am renunțat eu la mine. Deși în avion se spune că trebuie să îți pui ție masca ca să îi poți ajuta pe ceilalți. Acum însă, am schimbat, am ajuns la un echilibru, iar acum simt că este și momentul meu pe partea sentimentală” , a declarat Amna pentru CANCAN.RO

Amna: „Sunt pregătită să primesc dragostea! Simt că este momentul meu”

Amna spune că și-a învățat lecțiile și este deschisă către o nouă poveste de iubire. Nu are așteptări și nu își face planuri, ci preferă să fie surprinsă de Univers: „Sunt pregătită să primesc dragostea. Îl las pe Dumnezeu și Universul să mă surprindă. Știi cum se spune că socoteala de acasă nu merge cu cea din târg. Planurile la fel, nu funcționează. Se spune că dacă vrei să-l faci pe Dumnezeu să râdă, fă-ți un plan! Cum vrei Tu, Doamne, dă-mi ce-mi trebuie! Am simțit o singură dată dragostea la prima vedere. Cred că depinde mult de energia pe care ți-o transmite celălalt om. Sper ca 2024 să îmi aducă sănătate, echilibru și oameni faini lângă mine și toate se rezvolvă!„, a mai declarat cântăreața pentru CANCAN.RO.

