Amna, probleme cu greutatea, după ce a luat hormoni pentru a se înălța: „Am luat undeva la 20 de kilograme”

Amna este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țară. Vedeta a reuşit de-a lungul timpului să îşi impresioneze fanii nu doar cu ajutorul talentului său, ci şi prin felul în care arată. Blondina recunoaşte că în trecut nu avea un trup de invidiat, ci a fost nevoită să facă multe sacrificii. Cântăreaţa a luat hormoni pentru a se înălța, dar a ajuns să se îngrașe aproape 20 de kilograme.

Amna a povestit în cadrul unui interviu recent faptul că în adolescență a decis să ia hormoni pentru a fi mai înaltă, dar s-a confruntat cu o problemă mult mai serioasă. Din cauza tratamentului, artista a pus multe kilograme în plus.

Artista a recunoscut faptul că o bună perioadă a muncit din greu pentru a ajunge la o siluetă de invidiat. Acum are mare grijă de imaginea ei și este mult mai atentă la alimentație.

„În liceu, am vrut să mă înalț și am luat hormoni de creștere numai că nu am făcut niște analize la oase, se închiseseră cartilajele și n-am avut unde să cresc, m-am dus în lățime în loc de lungime. Am luat undeva la 19-20 de kg. A fost nasol de tot”, a declarat Amna la tv.

Cum a reușit Amna să scape de kilogramele în plus

Deşi probabil nimeni nu se aştepta la un astfel de răspuns, Amna a reușit să slăbească în momentul în care s-a îmbolnăvit de varicelă. Blondina a explicat că nu mai avea poftă de mâncare, iar faptul că a reuşit să dea jos câteva kilograme a ambiţionat-o şi a continuat cu regimul. În cele din urmă a reușit să ajungă la greutatea dorită.

„Am reușit să slăbesc cu ajutorul varicelei. Nu puteam să mănânc deloc și începând să slăbesc m-am ambiționat și am reușit. Nu am mai avut probleme după, dar vergeturile și textura pielii au fost foarte greu de eliminat. Acum sunt cea mai bună variantă a mea”, a mai spus vedeta.