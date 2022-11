Amna, probleme de sănătate! Ce declarații a făcut artista: „Nici eu nu am știut că...”

Amna a ajuns pe mâna medicilor! Artista s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate ce au făcut-o să clacheze și, să ia o pauză de la activitățile sale. Cântăreața a explicat totul pe rețelele de socializare.

Amna traversează o perioadă mai dificilă. Fiind mereu ocupată cu concertele și cu proiectele în care este implicată, artista nu mai are atât de mult timp pentru ea, motiv pentru care și-a neglijat sănătatea. Recent, cântăreața a povestit celor ce o urmăresc în mediul online, despre ce a pățit în ultima vreme și de ce a ajuns, de urgență, pe mâna medicilor.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Amna

Cântăreața a mers la medic, pentru a face câteva analize, dorind să afle de ce amețește și se simte slăbită.

„Dragii mei, nu o să ghiciți unde mă aflu, pentru că nici eu nu am știut că o să mă aflu. Facem un RMN astăzi, unde vom face niște investigații. Am amețeli în ultima vreme și vedem ce se întâmplă cu coloana mea„, a declarat Amna pe rețelele de socializare.

„Este mult mai bine să prevenim, decât să tratăm”

Tot Amna a mai mărturisit că aceste stări de amețeală și de slăbire se manifestă de două luni de zile, iar din acest motiv, va acorda, de aici înainte, mai multă atenție sănătății sale.

„Măi oameni buni, este mult mai bine să prevenim decât să tratăm, asta știm cu toții, doar că n-ai timp, o lași pe altădată, altădată se transforma în niciodată și ajungi să te neglijezi. Ei bine, povestea fiecărui om. Azi mi-am luat inima în dinți și am mers să vedem ce se întâmplă. Am stări de amețeală de două luni de zile, dar deja s-a îngroșat gluma, plus că eu nu am treabă dacă nu dorm, parcă sunt mai fresh. În ultima vreme, ce să vezi, am amețeli și mă simt slăbită și am zis că trebuie să ne verificăm”, a mai mărturisit aceasta.