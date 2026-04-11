Aris nu e prima victimă celebră a năbădăiosului Gabi Tamaș. Faimosul de la Survivor l-a „altoit” și pe Mihai Bendeac. Care este motivul

Aris Eram nu este singura persoană cunoscută care a avut parte de un moment tensionat cu Gabi Tamaș. Mihai Bendeac a relatat un incident petrecut cu câțiva ani în urmă, într-un club din București, unde atmosfera s-a schimbat brusc din prietenoasă în conflictuală.

Actorul a povestit că întâlnirea cu Tamaș a început într-un ton amuzant, ambii fiind, după cum recunoaște Bendeac, sub influența alcoolului. Fostul fotbalist l-a abordat prietenos, l-a îmbrățișat și i-a spus că ar fi „rude”, invitându-l imediat să bea împreună câteva shoturi. Tamaș a comandat zece, însă Bendeac a reușit să bea doar două, în timp ce sportivul le-a consumat pe toate.

Aris nu este prima victimă a lui Tamaș

După această secvență, starea lui Tamaș s-a schimbat. Acesta și-a amintit de un sketch realizat de Bendeac în trecut, în care fusese ironizat, iar buna dispoziție s-a transformat rapid în agresivitate. Discuția dintre cei doi a degenerat chiar pe ringul de dans, unde tensiunile au escaladat.

Conflictul a fost oprit doar după intervenția bodyguarzilor clubului, care i-au despărțit înainte ca situația să se transforme într-o altercație serioasă. Bendeac a rememorat momentul cu sinceritate și autoironie, subliniind că totul a fost rezultatul alcoolului și al impulsivității lui Gabi Tamaș.

Faimosul de la Survivor l-a „altoit” și pe Mihai Bendeac. Care este motivul

„Cu Tamaș era să mă bat rău de tot când eram amândoi beți și ne-au despărțit bodyguarzii. Prima dată ne-am întâlnit și a venit la mine. Eram mort de beat și mi-a zis: “Știi că ești rudă cu mine?” Și m-a luat în brațe. “Eu sunt actor, eu pot să o fac pe bețivii”, mi-a zis, și “hai să bem un shot, că suntem rude”. În fine, n-am înțeles de ce suntem rude, dar mă rog… A pus 10 shoturi, eu am băut două, el a băut 8, după care și-a adus aminte că am avut eu un sketch cu referire la el și a zis că trebuie să mă bată. Și-a dat tricoul jos, atunci, mi-am dat și eu tricoul jos, bineînțeles. Diferențele erau majore și au sărit bodyguarzii și ne-au despărțit”, a povestit Mihai Bendeac.

Actorul a încheiat spunând că episodul a fost „o nebunie de moment”, fără urmări, și că îl privește acum cu umor, ca pe o întâmplare tipică pentru serile în care alcoolul dictează reacțiile.

