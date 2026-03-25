Pepe câștigă teren în instanță, dar Raluca Pastramă nu se lasă: “Nu mă scoate nimeni de aici”

De: Delina Filip 25/03/2026 | 22:15
Pepe și Raluca Pastramă au divorțat în urmă cu aproape cinci ani, însă nici acum nu au reușit să îngroape securea războiului dintre ei. Dimpotrivă, conflictul a escaladat și s-a mutat în instanță acolo unde artistul i-a deschis mamei fetițelor lui mai multe procese pentru a-și recupera, susține el, sume importante de bani, și unde, ar încerca, de asemenea, să recupereze controlul asupra grădiniței pe care i-a cedat-o în trecut fostei soții. Și se pare că îi reușește! Spunem asta pentru că Pepe pare să se apropie tot mai mult de obiectivul său. Recent, Raluca Pastramă a pierdut un nou proces în instanță. CANCAN.RO a aflat toate detaliile, dar are și dezvăluiri exclusive de la fosta soție a lui Pepe. 

Conflictul dintre Pepe și Raluca Pastramă nu este nici pe departe aproape de final, dimpotrivă. Recent, Pepe a câștigat un nou proces împotriva ROSA MARIA MUSIC SRL, firma Ralucăi Pastramă, fiind cu un pas mai aproape să îi ia grădinița fostei soții. Așa cum știm, după divorț Pepe i-a cedat Ralucăi Pastramă firma Rosa Maria Music Srl pe care este înregistrată și grădinița, însă acest lucru a venit la pachet cu o serie de datorii și contracte controversate care au declanșat un adevărat război în instanță.

Pepe e pe punctul de a-i lua grădinița fostei soții

Raluca a dezvăluit cum s-a transformat afacerea într-o adevărată capcană de datorii și contracte controversate. Chiar dacă firma i-a fost cedată după divorț, problemele juridice și financiare au declanșat un adevărat război în instanță, iar acum aceasta se confruntă cu cea mai dificilă etapă a conflictului. Recent, fostul ei soț a câștigat un nou proces în instanță și pare, cel puțin deocamdată, că ar începe să aibă sorți de izbândă în a-i lua grădinița fostei soții.

„A câștigat pe fond, da. Este un proces care durează de un an și ceva. El a câștigat acum din cauza unui proces care este suspendat până la judecarea unui alt proces unde eu am denunțat contractele în procesul în care el zicea ca am eu datorii la el și din cauza asta el nu a putut să facă procesul cu procedura de insolvență”, a spus Raluca Pastramă pentru CANCAN.RO.

Raluca Pastramă nu se lasă: „Nu mă scoate nimeni de aici”

Raluca Pastramă a câștigat deja două procese împotriva lui Pepe, care vizau firma și grădinița cedată ei după divorț, iar în acest fel i s-a consolidat controlul asupra afacerii. Dar, mai există un al treilea proces care, momentan este suspendat până la judecarea unui dosar conex în care Raluca a contestat contractele folosite de Pepe ca argument pentru datorii. Cei doi vor avea un nou termen în proces la începutul verii.

„Nu e nimic finalizat, nu mă scoate nimeni de aici. Sunt multe etape în situația asta. S-a pornit în urma celorlalte procese, trei la număr, două dintre ele le-am câștigat și acesta a rămas în suspendare până se va rezolva celălalt proces unde am denunțat eu contractele acestea în care el susținea că am rămas cu datorii în momentul în care el mi-a transmis mie firma (Rosa Maria Music) la divorț. Vom avea termen în iunie. Acolo va fi prima înfățișare pentru contractele denunțate. S-a suspendat un alt proces până la rezolvarea acestuia.Pentru că judecătoarea vrea să vadă ce se întâmplă cu acele contracte pentru a putea judeca ce urmează să se întâmpe în procesul mare”, a spus Raluca pentru CANCAN.RO

Raluca Pastramă a susținut că afacerea care i-a rămas după divorț, grădinița adică, s-a transformat într-o capcană de datorii ascunse. S-a declarat șocată să primească notificări prin care este obligată să plătească sume uriașe. Fosta soție a lui Pepe spune că nu a fost suficient de atentă atunci când a preluat afacerea și că ar fi trebuit să facă un audit (n.r. verificare detaliată a firmei).

„Eu nu am făcut audit, am fost de bună credință, iar ea era de fapt cu datorii. În mod normal, prin contractul pe care l-am făcut noi, în contractul de cestiune pe care l-am făcut noi când mi-a predat mie firma la notariat, când eu am preluat firma, în contract acolo spune că eu am preluat-o fără nicio datorie”, a mai spus fosta soție a lui Pepe. 

Până la o decizie finală, grădinița rămâne în posesia ei, iar conflictele sunt în mare parte financiare și juridice, nu de proprietate fizică, astfel încât riscul ca afacerea să-i fie luată există, însă nu s-a concretizat.

